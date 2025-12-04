Piden 4 años de prisión para un padre por abusos sexuales a su hija menor de edad en Badajoz

4 años de prisión. Es la pena que solicitan la fiscalía y la acusación particular para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad. Los presuntos hechos ocurrieron hace casi dos años en Badajoz, cuando la víctima estaba bajo la tutela de la Junta de Extremadura y supuestamente en una de las salidas del centro en el que residía para visitar su domicilio, el padre le realizó tocamientos en partes íntimas.

El juicio estaba previsto este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero se ha tenido que suspender al no comparecer la abogada de la defensa, que, a través de un escrito presentado el pasado lunes, alegó motivos de enfermedad para no asistir a la vista.

Sin embargo, la Sala ha considerado que no había lugar a la suspensión, puesto que el reposo domiciliario que se le había prescrito por su dolencia era de 72 horas y, además, su patología no justificaba que no se celebrara el juicio. Tras la decisión de la sala, la abogada presentó un recurso de súplica el miércoles por la noche. La fiscalía y la acusación particular, que ejerce la Junta al estar bajo su tutela la menor, han pedido que se desestimara el recurso, lo que ha hecho el tribunal. No obstante, la sala se ha visto obligada a suspender el juicio para garantizar el derecho de defensa del acusado, a lo que no se han opuesto las acusaciones pública y particular.

El letrado de la Junta de Extremadura ha querido hacer constar el perjuicio que esta situación suponía para la víctima, puesto que es la segunda suspensión que sufre este procedimiento, que ya se tuvo que aplazar el pasado mes de octubre. «Su estado de salud es muy frágil y esto no la va a ayudar», ha lamentado.

La nueva fecha del juicio es el 10 de febrero de 2026.