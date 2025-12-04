«Queremos que nuestra investigación tenga impacto real»: la ilusión de dos jóvenes becados en Badajoz por la AECC

La investigación contra los procesos oncológicos suma nuevos pasos en Extremadura. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Badajoz ha presentado este jueves las 'Ayudas AECC 2025' que se están desarrollando actualmente en la provincia, una apuesta por el talento joven y la ciencia que este año alcanza una inversión de más de 115.000 euros. “La investigación no es una opción; es el camino para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer", han subrayado desde la entidad.

El apoyo más destacado es la ayuda predoctoral concedida a Ángela Altamirano Carmona, natural de Villanueva de la Serena, que a sus 23 años inicia un proyecto de cuatro años centrado en la regeneración hepática vinculada al cáncer. La beca, dotada con 110.660 euros, respaldará su estudio "Regeneración hepática y cáncer: explorando los procesos moleculares", que se desarrolla en los institutos universitarios de investigación de la Universidad de Extremadura.

Altamirano, graduada en Bioquímica en Cáceres y con un máster en Biotecnología Avanzada, celebra poder continuar su formación en la región. “En Extremadura no suele haber este tipo de oportunidades; poder formarme aquí, en mi tierra, es lo que siempre he querido”, afirma.

Ángela Altamirano Carmona, estudiante de Villanueva, beneficiaria de una ayuda predoctoral. / Rebeca Porras

Su investigación analizará cómo envejecen y se reprograman las células durante la regeneración del hígado tras resecciones tumorales, un proceso lento que puede derivar en complicaciones. “Quiero entender cómo hacerlo más eficiente y contribuir a que, en el futuro, los pacientes tengan mejores opciones de tratamiento”, explica.

"El cáncer hepático es un tumor con pocos tratamientos; me conformo si en estos cuatro años logro descubrir algo que pueda tener impacto real en el futuro" Ángela Altamirano Carmona — Estudiante de Villanueva, beneficiaria de una ayuda predoctoral

Altamirano reconoce la complejidad del cáncer hepático, “un tumor con pocos tratamientos y con diagnósticos habitualmente tardíos”, lo que incrementa su mortalidad. Su objetivo es continuar desarrollándose en un entorno investigador que describe como “muy competente”, aunque asume que el camino científico es incierto: “Me conformo si en estos cuatro años logro descubrir algo que pueda tener impacto real en el futuro”.

Prácticas en Laboratorio

Las Ayudas AECC 2025 también impulsan a la nueva generación de investigadores a través del programa de 'Prácticas de Laboratorio', que este año contará con el estudiante Abel Carrasco Picón, de 21 años, matriculado en cuarto curso del grado de Biotecnología en Badajoz. Durante ocho meses podrá profundizar en técnicas de laboratorio y entrar de lleno en el funcionamiento de un equipo científico.

“Desde niño me ha llamado la atención la ciencia y sueño con ser un gran investigador; creo que esta ayuda es el primer paso para ello” Abel Carrasco Picón — Estudiante de Badajoz receptor de la beca

Carrasco confiesa que su vocación viene de lejos: “Desde niño me ha llamado la atención la ciencia”. Fue un profesor del grado quien le habló de estas ayudas y, desde entonces, tuvo claro que quería intentarlo. “Cuando me concedieron la beca sentí una alegría enorme. Llevo años queriendo entrar en el mundo de la investigación y ahora estoy aprendiendo muchísimo”, relata. Durante su estancia manejará técnicas de manipulación genética de bacterias y proteínas, aplicando por primera vez conocimientos aprendidos durante la carrera. “Sueño con ser un gran investigador y creo que esta ayuda es el primer paso para ello”, asegura.

Abel Carrasco Picón, estudiante becado por la AECC en Badajoz. / Rebeca Porras

A estas nuevas becas se suma que sigue desarrollándose en Badajoz la ayuda postdoctoral concedida al Dr. Francisco Javier González en 2022, que cuenta con una inversión a 4 años de 160.000 euros.

En la presentación han participado, además de los investigadores, la vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, María Ortiz y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero.

Ortiz ha destacado la estrecha cooperación que mantiene la Asociación Española Contra el Cáncer con la Universidad de Extremadura y ha remarcado que, para la entidad, “la investigación no es algo opcional, sino la vía imprescindible para elevar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad”. La vicepresidenta ha recordado además que la organización tiene un propósito firme: “alcanzar una supervivencia del 70% en 2030”.

Para lograrlo, ha añadido, “apostamos por impulsar proyectos en todas las etapas de la investigación y por respaldar el talento científico para que pueda desarrollar su carrera en España”.

María Ortiz y Pedro Fernández Salguero junto a los investigadores durante la presentación de las becas en la sede de la AECC (Badajoz). / Rebeca Porras

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, ha afirmado sentirse “especialmente emocionado de participar en un acto como el de hoy, tanto como investigador como en mi responsabilidad institucional” y ha defendido que invertir en ciencia tiene un impacto directo en la sociedad: “si conseguimos mejorar la atención sanitaria y reducir la incidencia de esta enfermedad, todos ganaremos en calidad de vida”. Por ello, ha agradecido el compromiso de la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que ha definido como “la entidad que más y mejor está apoyando actualmente la investigación oncológica” y ha puesto en valor, especialmente, “su capacidad para identificar qué proyectos son estratégicos y necesitan financiación”.

La AECC destaca la importancia que tiene que este tipo de becas se consoliden en Extremadura, una región que, insisten, cuenta con jóvenes formados y comprometidos. “Lo fundamental es que el talento no tenga que marcharse y que la investigación siga creciendo aquí”, remarcan desde la asociación.