Roba 41 borregos en Hornachos (Badajoz) y los camufla entre los suyos, pero ha sido descubierto

Creía sabérselas todas, pero el dueño de los animales, también y han sido localizados

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Hornachos (Badajoz), como presunto autor de la sustracción de 41 borregos en una finca del mismo municipio hornachego.

A raíz de los dispositivos preventivos y de investigación de posibles robos de ganado en explotaciones ganaderas, y ante la sospecha de que los animales sustraídos pudieran moverse y camuflarse en explotaciones cercanas, el Equipo Roca de la Guardia Civil en Llerena intensificó las inspecciones en fincas y vías de comunicación anexas.

Así fue como el pasado 21 de noviembre, dentro del término municipal de Campillo de Llerena, inspeccionó el transporte de ganado que se realizaba en un camión. Allí encontraron cuarenta borregos con señales identificativas que le había hecho el dueño de una explotación de Hornachos donde días antes se había denunciado la sustracción de ganado.

Con las gestiones efectuadas e indagaciones practicadas con las guías que acompañaban a los animales, los agentes pudieron confirmar las sospechas y descubrieron la implicación de un vecino de Hornachos como supuesto autor de la sustracción de los 41 borregos, valorados en unos 5.500 euros.

Supuestamente, esa persona,m tras apoderarse del ganado, los camufló entre otros animales de una explotación familiar, para posteriormente darles salida comercial, extendiendo guías para su transporte.

Con todas las pruebas incriminatorias, se le instruyó diligencias como supuesto autor de la sustracción del ganado, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Llerena.