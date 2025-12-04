La solidaridad no se detiene: Guadalupe Plaza impulsa un año más la recogida de juguetes en memoria de Paqui Yáñez

Un año más se realiza la recogida de juguetes de la mano de Guadalupe Plaza en la ciudad de Badajoz. Esta iniciativa solidaria ya se considera una tradición puesto que lleva haciéndose desde hace tantos años que la propia Guadalupe “ha perdido la cuenta”. Lo que desde luego no ha perdido, ha sido la solidaridad. De nuevo, un año más, todos aquellos niños cuyas familias tienen problemas para llegar a fin de mes, vuelven a recuperar la ilusión y el espíritu navideño al poder tener regalos que lleven su nombre bajo el árbol.

Desde aquella iniciativa que comenzó como una ayuda propuesta por una amiga para los niños de la planta de oncología en la que trabajaba, no pudo parar. Ahora, su recogida está enfocada a ayudar a todos los niños que pueda a partir de “juguetes de segunda mano bien conservados”.

Aunque la figura de Guadalupe Plaza es la que resuena en este evento solidario, cuenta con el apoyo de un montón de gente, desde “amigas hasta vecinas” y todos aquellos que confían en que sus donaciones llegarán a buen puerto.

Sin embargo, este año habrá cambios en la dinámica debido a una de las consecuencias más duras de la vida. Paqui Yáñez, quien siempre había abrazado la causa, ha fallecido este mismo año. Plaza siempre había contado con su apoyo. “Era una mujer muy especial, y además realizó mucha obra social”. Sin embargo, esto no parará su legado. “Siempre le prometí que los niños de su barrio tendrían sus juguetes, así que me puse en contacto con sus hijas y con las amigas que están en la asociación. Tiramos adelante como todos los años a pesar de habernos sentido perdidas al principio", confiesa.

Lo cierto es que estos juguetes están destinados a las manos de los pequeños pacenses. Los barrios de Santa Engracia y Las Moreras se ven beneficiados, además de algunos casos que conocen de niños y niñas que sufren exclusión social.

Guadalupe Plaza / cedida

Novedades de la recogida solidaria

Una de las novedades de este año, es la colaboración de Juan Carlos Arce. Ha ofrecido su grupo de percusión 'Pata Negra' en colaboración con la causa. Su unión a este evento benéfico ha supuesto toda una lluvia de ideas. “Estamos maquinando muchísimas sorpresas para el día de la entrega”. Explica Guadalupe Plaza. Además este año están enfocando la recogida "a un nivel más internacional que engloba las creencias de los niños pertenecientes a otras partes del mundo" y de diferentes creencias navideñas como Papá Noel, San Nicolás o los Reyes Magos.

El punto de recogida de estos juguetes será en la sede del grupo de percusión 'Pata Negra'. Se llevan acumulando y recogiendo desde casi mediados de noviembre y la entrega será sobre el 5 de enero. Los días de recogida son los domingos, pero los horarios no están concretados. Para saber más sobre ello es necesario contactar con Guadalupe Plaza a través de sus redes sociales: @luaextremaydura.

Un evento necesario que alegrará las navidades de muchos niños y que este año tendrá un significado de gran calibre en conmemoración a una persona que veló por la solidaridad de su ciudad y que ha soltado un testigo que está en muy buenas manos.