Santi García

VÍDEO | Un debate escolar centra la celebración del 47 aniversario de la Constitución en Badajoz

La sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz ha acogido en la mañana de este jueves un acto de homenaje al 47 aniversario de la Constitución Española. Esta conmemoración ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, entre otras muchas personalidades políticas y militares. Aunque los protagonistas del acto, según ha dicho Quintana, han sido los alumnos del colegio Mirador de Cerro Gordo que han debatido en base a cuatro artículos de la Constitución. Más información