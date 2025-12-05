Coches clásicos, atracciones y 250 raciones de paella en Badajoz: así será la fiesta solidaria de Cerro Gordo

Este domingo, 7 de diciembre, el Mirador de Cerro Gordo volverá a llenarse de aromas, diversión y solidaridad con la II edición de la Paella Solidaria, una iniciativa que nació en 2024 con un claro objetivo: apoyar al Banco de Alimentos de Badajoz en un momento en que su labor es más necesaria que nunca.

Gracias a la colaboración de 'El Templo de los Arroces', se prepararán unas 250 raciones de paella, que se podrán disfrutar por 3 euros. Cada plato será una oportunidad para contribuir a una causa que ayuda a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Pero la jornada es mucho más que buena comida: es un encuentro pensado para unir a vecinos, amigos y familias en torno a la solidaridad y la convivencia.

Programación para todos los públicos

Los asistentes podrán disfrutar de atracciones para los más pequeños, una exposición de coches clásicos y la actuación especial del cantante pacense José Luis Contador, que pondrá el toque navideño con sus villancicos. Una combinación perfecta de gastronomía, entretenimiento y espíritu solidario que tendrá lugar en la plaza Conde de la Torre del Fresno a partir de las 11.30 horas.

La Paella Solidaria 2025 no sería posible sin la implicación de comercios locales, entidades de la zona y todos los voluntarios que aportan su granito de arena para que esta cita se repita en la barriada. “Nuestro objetivo es recaudar fondos y, sobre todo, congregar a vecinos en un día donde la solidaridad y la convivencia son lo más importante”, destaca César Ortega, uno de los organizadores y secretario de la asociación vecinal.

"No es solo una paella" añade, "es un gesto, un encuentro y una oportunidad de construir comunidad y demostrar que, cuando nos unimos, somos capaces de hacer grandes cosas".