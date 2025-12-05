El Gévora se prepara para reaccionar ante el Diocesano

El Gévora se ha propuesto tapar el bache y la primera oportunidad para hacerlo tendrá lugar esta jornada. El cuadro verdinegro recibe en su campo este domingo a las 16.15 al Diocesano con el único objetivo de parar la racha negativa que le acompaña desde hace cinco partidos.

Los hombres de Martín Fernández afrontan el duelo tras encadenar dos derrotas seguidas, una ante el Don Benito en el Municipal y otra en casa del Villafranca.

Ante el cuadro calabazón, los pedáneos se mostraron competitivos y gozaron de ocasiones, pero un arreón a partir del minuto 70 del Don Benito se transformó en tres tantos consecutivos para los rojiblancos, que hicieron gala de su experiencia en la categoría.

La derrota en Villafranca fue más dolorosa. El Gévora no estuvo al nivel al que acostumbra, ante un equipo con un estilo de juego similar, se vio superado y encajó dos tantos que sentenciaron el partido.

Para detener la racha, los pedáneos tendrán que medirse a un Diocesano que llega al partido ubicado en la decimocuarta posición de la tabla, justo por detrás del Gévora. A diferencia de la pasada campaña, el cuadro colegial no ha terminado de encontrar la regularidad en sus resultados y solo ha podido sumar dos victorias en lo que va de temporada (ante Pueblonuevo y Llerenense).

En su última cita, los cacereños no pudieron pasar del empate a uno ante un Calamonte que se quedó con diez hombres en el minuto 68. Koke adelantó al Dioce en el 3’, Raúl Ferra igualó en el 60’ y el marcador no se movería más.

Con todo, el Gévora se encuentra ante una buena oportunidad de romper su mala racha. El nivel al que llega su rival y la fuerza que suele imprimir la afición verdinegra a los suyos serán factores diferenciales el domingo.