Accidente mortal

Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)

Se han visto implicados una furgoneta y un trailer

Estado de la furgoneta. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Trágica semana en las carreteras extremeñas. Un hombre de unos 40 años ha fallecido este jueves y otra persona ha resultado herida como consecuencia de una colisión frontal entre una furgoneta y vehículo articulado.

Este grave accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 9.15 horas a la altura del punto kilométrico 100 de la carretera N-435, en el término municipal de Higuera Real, en la provincia de Badajoz.

El trailer ha volcado. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En tal estado han quedado los vehículos que se ha requerido la presencia de los bomberos del Cepei, procedentes de los parques de Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Zafra,

Asimismo, hasta el lugar de suceso se ha desplazado el equipo Atestados Guardia civil Badajoz y patrullas Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

