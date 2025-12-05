Compuesto por 12 casetas
Jabones artesanales, dulces típicos o velas aromáticas: esta es la oferta del mercado navideño de la plaza Alta de Badajoz
Los primeros visitantes han sido recibidos esta tarde en un ambiente animado por la música en directo del cuarteto de cuerda Busker String Cuartet y un espectáculo de luz y sonido que podrá disfrutarse todos los días a las 18.00 horas, 19.00 horas y 20.00 horas
Luces, música en directo y 12 casetas han dado este viernes el pistoletazo de salida en Badajoz al nuevo mercado navideño de la plaza Alta. Los tenderos se estrenan entre ilusión y expectativas, confiados en que la ubicación -más céntrica y visible que la del año pasado en la plaza de Santa María- consiga atraer a más público y resulte rentable económicamente. Los puestos ofrecen desde jabones artesanales hasta dulces típicos, cuadros, bisutería o velas de cera de soja.
Raquel Estrella, que lleva ocho años participando en mercados navideños en San Francisco y este año se estrena junto a las Casas Coloradas, ha explicado algunas de las diferencias en cuanto a la ubicación y el tamaño de la caseta. "Aquí es más pequeña que la que tenía en San Francisco, pero me adapto. Pongo menos productos y los voy reponiendo, no es un problema", aunque sí hay algo que podría mejorarse, según cuenta: "Nos hubiese beneficiado arrancar el día 28 de noviembre cuando se inauguró oficialmente la navidad en Badajoz, no una semana después". Raquel fabrica sus propios jabones, cada uno único en olor y diseño, naturales y pensados para todo tipo de pieles.
Daniel Villalobos, de Talavera la Real, debuta con una caseta para ofrecer productos de su cafetería, como mantecados, perrunillas y bolluelas, todos dulces caseros. "Aquí me parece un sitio precioso, con muy buen ambiente y confiamos en que el mercado tenga éxito", señala. En unos días traerá además magdalenas, polvores y sultanas.
También participa por primera vez Laura González, que presenta velas artesanales de cera de soja, tanto decorativas como aromáticas, ideales para regalar o para uso propio. "Me gusta mucho la Navidad y poder mostrar mis productos directamente a la gente. Es una manera de conocer la aceptación de mi trabajo y mejorar día a día", comenta esta joven de Alburquerque que sueña con poder dedicarse exclusivamente a la producción y venta de velas.
Otro de los puestos que se incorpora al mercado es el de la Asociación Screart (Espacio Creativo Artístico), representada hoy por el artista Noja, pintor y escultor. Para él, participar este año en esta ubicación es "un privilegio". “Este espacio es muy bueno, muy abierto. En Santa María estábamos metidos en un entramado de calles y era más complicado; aquí nos reunimos todos”, explica mientras muestra algunas de las piezas expuestas.
La caseta que ocupa la asociación es más grande que la del año pasado, cuando solo participaban uno o dos artistas. Ahora, varios creadores de diferentes disciplinas se turnan para atender el puesto y mostrar sus obras. "Tenemos cuadros, esculturas, pequeñas figuras… y también trabajos de otros compañeros que se dedican a distintas formas de arte", indica.
Sobre la recepción del público, el artista reconoce que vender arte nunca es sencillo. "El arte no es fácil. No tenemos aún la tradición de valorar la pieza hecha por un creador local. A veces se compra más lo industrial, lo que ya viene hecho". Aun así, confía en que la visibilidad que ofrece el espacio ayude a cambiar esa percepción: "Aquí la gente se para, mira, pregunta… y cuando valoramos lo que hacen los artistas de aquí, claro que puede ser rentable".
La apertura del nuevo mercado en la plaza Alta da forma a la apuesta municipal por recuperar este enclave histórico como punto neurálgico de la programación navideña. Los primeros visitantes han sido recibidos esta tarde en un ambiente animado por la música en directo del cuarteto de cuerda Busker String Cuartet. Posteriormente ha comenzado el espectáculo de luces y sonidos que podrá disfrutarse todos los días a las 18.00 horas, 19.00 horas y 20.00 horas y mesas de picnic para dinamizar la convivencia en la plaza.
Con esta inauguración, la ciudad activa así uno de los focos principales de su campaña festiva.
