Regresa la música lírica al Casco Antiguo de Badajoz de la mano de Fundación CB

La soprano Mariló Valsera y el pianista Alberto Olalla serán los encargados de inaugurar, el próximo 11 de diciembre, la Temporada Lírica ‘A viva voz’, un proyecto de Fundación CB que tiene como objetivo poner en valor este género musical, a través de recitales en los que los protagonistas son el piano y la voz, al mismo tiempo que ofrecer una propuesta cultural para dinamizar el Casco Antiguo de Badajoz.

El escenario de este ciclo será su sede del centro histórico, ubicada en el número 22 de la calle Montesinos y, como siempre, la entrada será libre hasta completar el aforo. Fundación CB ha vuelto a contar con la colaboración del músico Javier González Pereira para diseñar la programación de esta temporada lírica.

Se trata de la tercera edición del ciclo, que ya ha cosechado éxito de público en las dos anteriores. Esta temporada se han programado siete conciertos.

Tras el primer concierto de Mariló Valsera y Alberto Olalla el 11 de diciembre, a las 19.30 horas, la programación continuará el 29 de este mes con la soprano Irene Mariscal, que estará acompañada por la pianista Beatriz González.

La siguiente actuación será ya tras la navidad, el 23 de enero, con el tenor David del Cerro y el pianista Manuel Navarro como invitados.

El 6 de febrero, la Temporada Lírica ‘A viva voz’ recibirá la visita de la soprano Lisa Schmitdt, que ofrecerá un recital acompañada al piano por Maurico Sotelo-Romero.

El ciclo proseguirá el 6 de marzo con un concierto al cargo de la soprano Violeta Siesto y el pianista Juan Fernando Díaz.

El 24 de abril serán la soprano Ana Paula Rada y el piano de Ricardo Francia los encargados de que la música lírica suene en el Casco Antiguo.

El penúltimo recital, previsto el 8 de mayo, los asistentes podrán disfrutar de la voz del barítono André Baleiro, que cantará acompañado al piano por David Santos.

La programación de la temporada 2025/26 se clausurará el viernes 12 de junio, con el barítono Toni Marsol y la pianista Beatriz González.