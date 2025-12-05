Retener el talento extremeño: así impulsan los jóvenes su carrera profesional sin salir de la región

“Siempre me ha gustado comunicar y ahora, gracias a esta beca, puedo dedicarme a algo que realmente me apasiona”. Así resume Andrea Jiménez Rosado, titulada en el doble grado de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación en Badajoz, cómo vive sus primeros días dentro del Programa TR3S60.

Ella es una de las 61 jóvenes que han comenzado sus prácticas formativas en empresas extremeñas a través de esta iniciativa destinada a facilitar la incorporación laboral de recién egresados. En su caso, desarrolla tareas de comunicación, redes sociales y elaboración de informes en el cluster 'Extremadura Alimenta'.

La experiencia temprana en empresas extremeñas es uno de los aspectos más valorados por los beneficiarios. Andrea Jiménez defiende que dentro del sector de la comunicación “hoy en día, si no estás en redes, no existes. Las empresas, incluso en pueblos pequeños, lo están entendiendo. Y esta beca me está permitiendo aprender justo lo que quiero hacer: comunicar, crear contenido y entender cómo funciona el sector”. Desde su punto de vista, la sociedad empieza a reconocer el valor profesional de la comunicación digital, un ámbito en crecimiento constante.

El Programa de Retención del Talento -conocido como Programa TR3S60- está impulsado por la Universidad de Extremadura (UEx), a través del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y se dirige a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en Garantía Juvenil, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado de trabajo y frenar la fuga de talento.

El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, junto a los 61 jóvenes becados. / Santi García

La convocatoria ofrece 61 becas de prácticas, a jornada completa (37,5 horas), con una retribución de hasta 1.230 euros brutos al mes, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026 gracias a una inversión total de 3.099.997 euros.

“Abrir la primera puerta laboral”

Desde la UEx defienden que el propósito del programa es muy concreto: “El talento se tiene que quedar en Extremadura”, afirma Rocío Blas, adjunta al Rector de Estudiantes, Empleo y Movilidad. Explica que estas becas buscan ofrecer una primera experiencia laboral real, vinculada a un plan formativo en competencias de empleabilidad y emprendimiento.

Subraya que esta primera edición es solo el inicio de un ciclo más amplio: “Habrá seis convocatorias consecutivas hasta 2028, con un total de 370 beneficiarios”. Como novedad, este año se ha eliminado el requisito de movilidad internacional, lo que amplía el acceso a más estudiantes y ha permitido incrementar las plazas. En total, participan jóvenes procedentes de 28 titulaciones diferentes.

La mejora de la empleabilidad es uno de los pilares del programa. Blas destaca que, de media, un recién graduado tarda unos tres años en alcanzar una inserción laboral cercana al 75%. Sin embargo, quienes pasan por estos programas reducen ese plazo a entre seis meses y un año. “Nuestro objetivo es que, cuando terminen las prácticas, puedan quedarse en las empresas donde se están formando”.

El rector de la UEX, Pedro Fernández Salguero, durante la presentación del programa en Badajoz. / Santi García

Igualmente, ha resaltado la elevada respuesta de empresas y jóvenes: “Más de 270 empresas han solicitado participar y hemos recibido más de 400 candidaturas", e interpelaba a los becados: "Vosotros y vosotras, los 61 seleccionados, vivís hoy un punto de inflexión en vuestras vidas. Nuestro objetivo es ambicioso: retener el talento extremeño y convertirlo en motor de desarrollo”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, ha destacado la relevancia estratégica del programa en un momento clave para la región: "Vosotros sois la razón de ser de la universidad. Nuestra tarea es mejorar la empleabilidad y el emprendimiento, velar para que podáis trabajar en aquello para lo que os habéis formado y valorizar la inversión que la sociedad hace en vosotros".

Jóvenes preparados que quieren quedarse

El programa TR3S60 está teniendo una acogida especialmente positiva entre estudiantes de Comunicación y Periodismo. Es el caso de Esteban Valero, que iniciará su beca en el Periódico Extremadura en Cáceres. “Creo que este programa nos ayuda de verdad a dar el salto al mundo laboral”, indica.

Su meta a corto plazo es clara: continuar formándose en el periódico, escribir, acudir a ruedas de prensa y consolidarse en el ámbito que le apasiona. “Los jóvenes venimos muy preparados y con ganas de aprender más”, asegura.

También participa Alicia Cortés, de 24 años, graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Realiza prácticas en la empresa EBS en Cáceres, donde gestiona redes sociales, fotografía y contenidos para actividades dirigidas a universitarios y directivos. “Es justo lo que me gusta hacer”, reconoce. Para ella, el valor del programa es evidente: “Muchas veces, el talento de Extremadura termina marchándose fuera. Estas becas son esenciales para que podamos quedarnos, crecer aquí y aportar a empresas de la región”. Su intención es continuar trabajando en Extremadura, aunque sin descartar nuevas oportunidades más adelante.

Jóvenes de Extremadura durante la presentación de las becas de formación en Badajoz. / Santi García

Tanto para la UEx, como para la Junta de Extremadura y las empresas participantes, el TR3S60 representa una inversión en futuro. Un mecanismo para que jóvenes preparados puedan completar formación, adquirir experiencia y encontrar una oportunidad laboral sin abandonar su tierra.