La séptima planta del Hospital Universitario de Badajoz se transforma para acoger el CICAB: "Por fin vamos a ser atendidos en un sitio digno"

La séptima planta del Hospital Universitario de Badajoz está siendo remodelada para acoger, antes de que termine el año, al Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz (Cicab). El Servicio Extremeño de Salud (SES) arrancó los trabajos a primeros de noviembre, una actuación muy esperada por pacientes y colectivos que utilizan a diario estas dependencias y que llevaban años reclamando un traslado a un entorno más digno.

La noticia ha sido especialmente bien recibida por los usuarios de este centro como son las mujeres con cáncer de mama metastásico que acuden periódicamente para participar en un ensayo clínico. "Por fin vamos a ser atendidas en un lugar digno, con asientos dignos, un baño digno y a 50 metros del hospital de día", afirma Fátima Rodríguez, una de ellas. El pasado 14 de octubre conmemoraron su día en un acto público en el ayuntamiento pacense y recordaron que el hospital se había convertido "para muchas la segunda vivienda" y que durante años habían permanecido "metidas en un sótano infame". Por ello exigían a la Junta que cumpliera su compromiso de trasladar el Cicab a la séptima planta, una petición que calificaban de vital.

El traslado

Actualmente, este centro funciona en la planta semisótano del hospital, un espacio que, según el pliego de prescripciones técnicas publicado en la plataforma de contratación, debe ser abandonado por "razones de seguridad y de imposibilidad de ampliación". El traslado se realizará a las "dependencias que han quedado libres en la séptima planta tras el traslado de endoscopias", lo que permitirá al SES llevar a cabo una ampliación integral del servicio.

La reforma contempla una profunda reestructuración del área, que incluirá una zona clínica de observación crítica con varios boxes, consultas, espacios administrativos, un laboratorio de manipulación de muestras y la incorporación de la Unidad de Farmacia de Ensayos Clínicos. La empresa encargada de las obras es REDECOINT S.L., que dispone desde el inicio de las obras de 60 días para ejecutarlas. El presupuesto asciende a 292.309,49 euros y, según fuentes consultadas, los trabajos avanzan sin retrasos y estarán listos antes del 31 de diciembre.

Plano de cómo quedarán las dependencias del Cicab tras las obras en la séptima planta del Hospital Universitario de Badajoz. / La Crónica

¿Qué es el Cicab?

El Cicab se creó en 2005 por acuerdo del Consejo de Dirección de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, con la colaboración de la Universidad de Extremadura, y se inauguró el 15 de enero de 2006.

Este se funda con la intención de dar soporte y contribuir al desarrollo de la investigación clínica. En este centro se realizan estudios independientes y sin intereses comerciales, pero también por parte de farmacéuticas. Se desarrollan ensayos clínicos en medicamentos en todas sus fases. Cabe destacar que este centro se trata del único en Extremadura acreditado para la realización de ensayos clínicos en fase I, es decir, estudios en los que se utiliza un fármaco por primera vez en humanos.

Este centro cuenta con tres unidades. La primera, la de Gestión y Evaluación, analiza la viabilidad de los proyectos de investigación que se proponen realizar ene la área de salud, asesora y orienta a través de las estadísticas que dispone. La segunda unidad se centra en los Ensayos Clínicos y brinda servicios de coordinación de estudios, gestión de datos, monitorización, enfermería y control de consultas a las diferentes unidades de investigación. El mayor número de ensayos se destinan a la investigación oncológica. El tercer grupo es el de Investigación y cuenta con un laboratorio de farmacogenética que apoya la propia investigación del centro. Aunque en estas dependencias del Hospital Universitario de Badajoz se realizan estudios en su gran mayoría con pacientes de cáncer, también hay otro tipo de ensayos clínicos y a estas instalaciones acuden a diario decenas de personas.

Una noticia recibida con "mucha alegría"

Para muchas pacientes, la mejora supondrá un giro absoluto en su experiencia asistencial. Fátima Martínez explica que la noticia se recibió "con mucha alegría", especialmente porque, recalca, el cambio "lo hemos movido nosotras, las enfermas de Extremadura".

Relata que fueron ellas mismas quienes mantuvieron una "entrevista con el director asistencial" y quienes, en el acto institucional del Día del Cáncer de Mama Metastásico en el Ayuntamiento de Badajoz, llevaron a cabo una "protesta por este motivo".

Un entorno que "no es digno"

Martínez describe sin filtros el estado del espacio actual: "Era un sótano, con un solo baño sin acceso a silla de ruedas, las rejillas tapadas para que no entraran cucarachas… Horroroso". En ese entorno, explica, coincidían "pacientes sanos que participan en ensayos y otras como ella, metastásicas, a las que ya se nos han acabado las líneas de tratamiento". El resumen es contundente: "Estar enferma, con esta patología, y meterte en ese zulo… no es digno".

Otro de los grandes inconvenientes era el propio recorrido hasta el Cicab. "Tienes que pasar por pasillos lúgubres, al lado de necrosia, coger el ascensor y subir a la séptima", detalla. Ella misma grabó un vídeo que demostraba lo complejo del trayecto: "Tardé ocho minutos. Y yo soy joven, tengo 56 años. No quiero pensar en la gente mayor".

Por eso, cuando recibieron la llamada "al día siguiente del acto en el ayuntamiento" avisando de que las obras comenzarían el 4 de noviembre, lo vivieron como una conquista. Sienten que su presión fue decisiva: "Alguien del centro nos dijo que si no lo movíamos en redes o en prensa, esto iba a ir muy lento".

"Supone un alivio"

Ahora, con el traslado en marcha, las pacientes miran al futuro con alivio. "Vamos a ser atendidas en condiciones dignas muy cerca del hospital de día y de la farmacia", celebra Martínez. Solo ese hecho, insiste, "ya supone un alivio". También para los profesionales, que hasta ahora trabajaban "siempre con luz artificial, sin ventanas, en un sitio que no daba buena apariencia".

El sentimiento general es de satisfacción por un logro colectivo. "Estamos contentas porque es algo que hemos movido y lo hemos logrado", resume Martínez. Y concluye con una reflexión: "Aunque nuestra situación médica sea muy complicada y muchos piensen que vamos a morir, es muy importante. Cuando vas a un sitio agradable, la estancia es más llevadera".