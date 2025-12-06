Arte
El artista extremeño Rorro Berjano reflexiona sobre los logotipos como nuevas deidades en el Meiac de Badajoz
La exposición 'Símbolos migrantes' se puede visitar hasta el 19 de abril de 2026
El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz acaba de inaugurar la exposición 'Símbolos migrantes', del artista extremeño Rorro Berjano, un proyecto de producción propia que aborda, desde el lenguaje del arte contemporáneo, la vigencia del símbolo en la sociedad actual y su relación con las aspiraciones, la identidad y la pertenencia.
La muestra, comisariada por Juan Ramón Barbancho, construye un relato en torno al "juego de las marcas" y la manera en que determinados logotipos -en especial los asociados al lujo- actúan a día de hoy como signos de reconocimiento y estatus, generando nuevas formas de afiliación social.
'Símbolos migrantes' parte de una idea recurrente en la trayectoria de Berjano: el desplazamiento de viejas creencias hacia otras nuevas, que cambian de iconografía pero conservan su función simbólica.
En este caso, el artista sitúa la mirada en el tránsito y en el deseo de pertenencia, especialmente de quienes emprenden un camino hacia Occidente buscando un horizonte de bienestar, y llegan portando esos signos visibles como una suerte de "sello" identitario.
El proyecto se concreta en las piezas 1SS81-2, Pirámide infinita y Cosmovisión (todas de 2025), donde los símbolos se convierten en lenguaje visual para pensar los recorridos de ida y vuelta, "la ¿tierra prometida? y la construcción de referentes de triunfo", incluida la figura del futbolista como confirmación -o ilusión-de ascenso social.
Rorro Berjano (Don Benito, Badajoz, 1979) es uno de los nombres más destacados de la creación contemporánea extremeña. Pintor, escultor y ceramista, su obra se caracteriza por un imaginario propio atravesado por signos, ritos y referencias a cosmologías espirituales, con especial presencia de lecturas sincréticas y afrocaribeñas.
La exposición se enmarca en la línea de proyectos de producción específica impulsada por el Meiac, que facilita medios y contexto para propuestas concebidas para los espacios del museo.
'Símbolos migrantes' se podrá visitar hasta el 19 de abril de 2016.
