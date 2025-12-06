El dragón que surca el Río Guadiana

Las actividades deportivas acuáticas resurgen en el Río Guadiana de Badajoz gracias a las iniciativas del Club de Piragüismo.

Los más aficionados de este tipo de actividades están de suerte. Durante todo el mes de diciembre, los ciudadanos pacenses podrán contar con una novedad recién integrada en el catálogo: el barco dragón. Y no, no hay ningún dragón, pero lo que sí están garantizadas, son las aventuras.

Esta iniciativa se había llevado a cabo antes en más partes de España, pero en Badajoz, es la primera vez que se pone en marcha. “La iniciativa ‘el barco dragón’ lleva bastante tiempo haciéndose a nivel nacional. Nosotros estamos ahora trabajando en ella gracias a la ayuda de la Federación Extremeña de Piragüismo, que nos cedió la embarcación”. Así lo cuenta Lucía Rivera, encargada de llevar a cabo estas actividades en el club de piragüismo en Badajoz.

El nuevo barco dragón / cedida

En esta actividad se embarcan un total de doce personas que tendrán que “palear” alrededor de 3 o 4 kilómetros en función de las capacidades de los participantes. Es una actividad destinada a cualquiera que quiera pasar un buen rato surcando las aguas del Guadiana, puesto que “no hace falta tener experiencia previa” y en la que además prima la inclusión. “En esta embarcación podemos trabajar con personas con discapacidad o con cualquier otro tipo de colectivo como las personas mayores”, cuenta Lucía Rivera.

Cualquier persona que sienta un mínimo de interés por este tipo de actividades o que quiera probar la experiencia, podrá apuntarse llamando al teléfono del club de piragüismo o a través de la web y las redes sociales, donde deberán rellenar un formulario.

Durante todo el mes de diciembre la actividad será gratuita con motivo de su promoción. Es una gran oportunidad para que la gente pruebe la iniciativa y disfrute de una aventura pasada por agua.

De momento los resultados están siendo favorables. “Ha tenido muy buena acogida. Trabajamos bajo demanda, y el sábado 29 hubo tanta que tuvimos que hacer dos grupos”, confiesa Lucía Rivera.

Participantes disfrutando del Barco Dragón / cedida

Este sábado la demanda también ha sido elevada y se espera una buena acogida para el resto del mes y que cada fin de semana se reúna un gran grupo de personas que estén dispuestas a disfrutar la experiencia. “Nuestro objetivo es darle la máxima difusión y conseguir los recursos para tener una embarcación propia. Así podremos utilizarla tanto para la promoción del deporte de bases como para la competición en un futuro”. Explica Rivera.