Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este sábado

El Hospital Centro Vivo de Badajoz se convierte en territorio cómic con el Rayito Fest

La primera edición acoge talleres para todos los públicos, presentaciones, música y la exposición 'Fanzimeña', con trabajos de reconocidos autores extremeños

Público en algunos de los expositores del Rayito Fest, este sábado en el Hospital Centro Vivo.

Público en algunos de los expositores del Rayito Fest, este sábado en el Hospital Centro Vivo. / JOTA GRANADO

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este sábado la primera edición del Rayito Fest, un festival dedicado a los cómics, fanzines y obra gráfica con más de una treintena de expositores y actividades para todas las edades.

Esta cita, organizada por los editores Cisco Martínez y Sara Herculano, pretende reflejar el gran momento que vive el sector en la ciudad gracias autores extremeños que desarrollan su actividad profesional en Badajoz y cuya obra es admirada y comercializada en mercados internacionales.

Rayito Fest acoge un amplio abanico de propuestas divulgativas, expositivas y participativas, con las que busca convertirse en punto de encuentro entre artistas, lectores y sellos editoriales.

La exposición 'Fanzimeña', con trabajos de reconocidos autores de Extremadura.

La exposición 'Fanzimeña', con trabajos de reconocidos autores de Extremadura. / LA CRÓNICA

Así, a lo largo de la jornada habrá presentaciones, charlas, música en directo, talleres, mercado, una tebeoteca y la exposición 'Fanzimeña', con tebeos e ilustraciones de obras publicadas en fanzines de reconocidos autores extremeños como Mayte Alvarado, José Domingo, Borja González, Fidel Martínez, Roberto Massó, María Ramos, Raulowsky, Eduardo Sabio y Fermín Solís.

El festival ha abierto sus puertas a las 11.00 horas y se clausurará a las diez de la noche.

Agenda

Esta tarde, a las 18.00 horas, Fermín Solís presentará la novela gráfica 'Charles Loves Josefa', que ha recibido el Premio Fnac-Salamandra 2025.

Una hora después, el ilustrador Borja González participará en la charla 'El Sauce', como director de arte del videojuego realizado por la productora extremeña Glow y el estudio Pixel Ratio.

A las 20.00 horas, será Natalia Velarde la que presente su novela 'Encías quemadas'.

La música correrá a cargo de Los Caballos de Düsseldorf, el dúo asturbelga de artesanía electrónica y experimentación sonora, que ofrecerá un concierto a las 21.00 horas.

Un grupo de niños en el taller infantil 'Mi primer fanzine', este sábado por la mañana.

Un grupo de niños en el taller infantil 'Mi primer fanzine', este sábado por la mañana. / JOTA GRANADO

Además, a los talleres de esta mañana 'Mi primer fanzine' y el del mural participativo 'Garabatea', se suma esta tarde otro de 'Cómic no narrativo' con Roberto Massó, dirigido a participantes de a partir de 14 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents