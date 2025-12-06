Una placa en su casa natal recordará en Badajoz a María Dolores Gómez-Tejedor

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz rendirá homenaje a María Dolores Gómez-Tejedor Cánovas con la inauguración, este miércoles, de una placa en la que fue su casa natal, ubicada en el número 6 de la plaza de Cervantes, conocida popularmente como San Andrés. El acto será a las 11.30 horas.

María Dolores Gómez-Tejedor, fallecida el pasado 24 de enero a los 90 años, fue una figura "clave" en la vida cultural e intelectual de Badajoz y dedicó su trayectoria a profundizar en la historia de la ciudad y a la conservación del patrimonio documental. «Su compromiso con la cultura, su rigor y su vocación de servicio público dejaron una huella imborrable», destaca la Económica.

Fue doctora en Historia de América, profesora del instituto Bárbara de Braganza, directora del Museo Arqueológico de Badajoz, archivera del Archivo Municipal y Cronista Honoraria de la ciudad, un nombramiento que recibió en 2016.

Gran conocedora de la historia de su ciudad, Gómez-Tejedor trasladó al papel muchos de sus conocimientos, en forma de artículos en revistas y otras publicaciones, colaboraciones en títulos colectivos, así como libros propios, entre los que figuran ‘Reviviendo el pasado de Badajoz: numerosos relatos hacen historia’, que presentó en 2013, ‘El Archivo Histórico Municipal de Badajoz’, en 2009, y ‘La Virgen de Bótoa: semblanza de Badajoz a través de un culto’, en 1989.

En 2018, recibió un homenaje de la Económica, de la que era socia, que con la placa en la fachada de su casa natal quiere seguir reconociendo su contribución a la cultura y la historia de Badajoz.