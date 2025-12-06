Tic tac: se acerca la Navidad y la gente comienza a llenar sus neveras

Las fiestas más importantes del año para muchos están a la vuelta de la esquina y todo el mundo quiere ser el mejor anfitrión de sus casas. La necesidad de crear un ambiente mágico viene de la mano del más puro consumismo. En muchos hogares la tradición navideña está protagonizada por los festines y ‘atracones’ en las comidas y cenas que se organizan durante estas fechas.

La preparación de estos banquetes requiere una adquisición de suministros previa. El consumismo de la población se dispara por los cielos y la necesidad de tener la despensa llena les lleva a comenzar a comprar con un margen de tiempo más amplio de lo normal.

Así lo explica Sonia Pérez, trabajadora de la carnicería Cerrato Pérez. “Nosotros llevamos cerrando pedidos para las comidas navideñas desde finales de noviembre”.

Pero, además del miedo por quedarse sin productos, ¿Qué más motivos existen?

“La gente suele venir con antelación para evitar las largas colas que se generan. Así simplemente congelan el producto y se despreocupan de quedarse sin lo que necesitan evitando el tumulto de la gente. En cuanto a los precios, los nuestros si compras con más antelación de lo normal, son ligeramente más bajos. Esto también influye en la decisión de los clientes”, confiesa la carnicera.

Foto familiar carnicería Pérez Cerrato / Laura Rodríguez

La aglomeración de la gente en los comercios como las carnicerías resulta uno de los motivos principales por los que la gente acelera este proceso de recogida de suministros, como bien indica Sonia Pérez, sin embargo, no es la única que lo corrobora. “Es más económico, pero una de las causas fundamentales es evitar las extensas colas que se crean”, afirmaba el dueño de la carnicería Francisco Ramos. La otra vertiente es aquella en la que los más rezagados esperan hasta el último momento para adquirir sus productos. “Siempre hay gente que se queda para el final y también terminan aglomerandose. Los días más ajetreados suelen ser el 21, 22 y 23 de diciembre”, argumenta el carnicero.

Por otro lado, los comercios no son los únicos que se ven afectados por el ‘fenómeno navidad’. Los supermercados también son foco de consumo, en este caso, Raquel Calvo, cuenta su experiencia desde su posición como trabajadora en la pescadería de la cadena de supermercados Día. “Estamos empezando a vender poco a poco. Si la gente compra desde ya, podrá elegir más productos. Hay mucha más variedad de selección", argumenta. “Sin embargo, yo soy una de las rezagadas, yo lo dejo todo para el final”, confiesa entre risas Raquel Calvo.

Raquel Calvo en la pescadería del supermercado Día / Laura Rodríguez

Los productos más vendidos

Para estas fiestas la gente estira el bolsillo un pelín más que el resto del año al ser una ocasión más especial. Los productos más consumidos suelen ser ‘gourmet’ o un poco más refinados. Las carnes y los pescados suelen ser de calidad, en especial si el consumidor se lo puede permitir económicamente. Algunos de los productos más vendidos en las carnicerías serían: el solomillo de ternera, el entrecot, el lomo de cerdo y el cochinillo entre otras. Mientras que en el sector de pescadería predominan: el bacalao, la merluza y el salmón, sin olvidar los mariscos, que siempre tienen un papel protagónico en la mesa de navidad.

La Navidad está rodeada de un aura especial y está comprobado que la gente también lo siente así. Prueba de ello es la dedicación y el mimo que emplean en los platos navideños que estarán decorando sus mesas durante estas fiestas.