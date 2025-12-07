«El arte es como el oxígeno. Es la razón por la que vivo mientras me mata lentamente»

¿Qué significa para usted exponer por primera vez en su ciudad natal?

Es una forma de enseñar a mi familia y a mis paisanos mi actualidad. Que vean que estoy en activo y me sitúen en el mapa. Se trata de una exposición en la que he estado trabajando dos años y se compone de nuevos trabajos, por lo que significa mucho poder mostrar mis obras en la sala Europa y que los míos puedan ver mi trabajo más actual.

¿Por qué se mudó a Barcelona hace 13 años?

Las circunstancias de la vida, motivos familiares y sobre todo, porque yo iba a iniciar la carrera de Bellas Artes, ya que en Extremadura no había posibilidad. Aquí he podido formarme y dedicarme a lo que me apasiona, el arte.

¿Cuándo nace esa pasión?

Desde la infancia. Siempre he dibujado y tenía facilidad para ello. Ya apuntaba maneras desde pequeño. Siempre he tenido esta inquietud y pasión por las pinturas clásicas y el dibujo. Mis padres me apoyaron mucho en este sentido y trabajé como el que más para poder dedicarme a ello.

¿Cómo fueron sus inicios en Barcelona?

Divertidos. Fueron difíciles, como todos. Sin embargo, tuve la suerte de que nada más a salir de la carrera me fichó la que hoy en día sigue siendo mi galería, la ‘Galería Prats Nogueras Blanchard’ y me dieron la oportunidad de hacer una exposición junto a otro artista en el circuito Art Nou. Gracias a ello he podido dar rienda suelta a mi arte durante estos siete años.

Le salió todo rodado gracias a su talento.

Se fijaron en mí en una muestra que hice durante la carrera. Solo los cinco primeros expedientes podían formar parte de ella y yo estaba en ese top. Pero no considero que haya sido por mi talento. Para mí, el talento es solo el 5% de un artista. Sin trabajo, por mucho talento que tengas, no sirve de nada. Y yo, que también trabajo como profesor, lo veo reflejado en el día a día.

¿Qué más se necesita para ser artista?

Lo que te decía. Ganas y perseverancia. Esto es un trabajo. No es un hobby. Tienes que trabajar, producir y demostrar cada día. A diferencia de otras profesiones, en esta uno es artista cuando los demás se lo reconocen. Sin la validación del resto, desgraciadamente, un artista es un don nadie.

¿Cómo definiría su trabajo?

Yo me considero un artista de taller. Soy muy procesual. Todos los días trabajo en ideas y piezas nuevas. He tenido diferentes etapas. Dibujo, escultura con escayola, cemento, esparto y en la que estoy ahora, textil. Lo que no ha cambiado son mis inquietudes, que se encuentran en un espiral infinito. Y para encontrar las respuestas, pues se van transformando en nuevos materiales, nuevas estéticas y nuevas formas de hacer.

¿Qué significa para usted el arte?

Yo siempre digo que el arte para mí es como el oxígeno. Es mi razón de vivir y por lo que puedo respirar, pero me va matando lentamente, al igual que hace el oxígeno con las células del cuerpo. Es una relación de amor odio. No se necesita estar todos los días en el taller produciendo ni te hace bien tampoco, pero para mí es una necesidad esencial.

¿Qué mensaje busca transmitir en sus creaciones?

Yo siempre intento juntar todos los saberes. Vincular el arte y la ciencia. Para entender y mostrar, a través de la generación una realidad paralela, todo nuestro entorno y realidad. También busco que la gente tenga su mirada propia. Y que gracias al arte, puedan mirar más allá de la superficie. Miren y encuentren en su interior aquello que son y el arte que esconden.

¿Alguna idea a futuro?

Trabajar y trabajar. Es la única vía. Cuando no salen las cosas, pues hay que trabajar más. Y cuando se consigue, no hay que pararse y seguir trabajando. Ojalá algún día pueda exponer en el Reina Sofía y llevar mis obras más allá de las fronteras nacionales.