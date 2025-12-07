"Las comuniones se han convertido en pequeñas bodas"

No hemos llegado a Navidad y ya están en pleno proceso de organización las comuniones previstas para el próximo año. Un proceso largo y en el que cada detalle cuenta y marca la diferencia.

Ya no es un evento íntimo, se ha convertido en un proceso elaborado por parte de las familias.

Esto incluye más allá de la celebración, el traje o el lugar, la inclusión de animación, un fotógrafo o diferentes espectáculos.

Cada año evoluciona más el acto y se incluyen nuevos formatos a los que se adaptan profesionales que antes no trabajaban en este evento.

La organización de la comunión

Detrás de la celebración hay un enorme trabajo en el que hay cerrar hasta el más mínimo detalle. De ello, ya no se encargan solo los padres, hay casos en los que se contrata a una Wedding Planner, que adapta su formato de organización de bodas a una comunión. De este trabajo se encarga Paula Borrallo, junto a su empresa Qué Pipa! Eventos. "Nos encargamos de la búsqueda del sitio de celebración, de los acompañamientos en el evento, tema de papelería, detalles como la mesa dulce con su diseño, incluso la búsqueda de proveedores o fotógrafos", explica.

Pero los tiempos han cambiado y todo ha ido evolucionando. "Las comuniones están siendo ya prácticamente como una boda pequeñita. Los padres buscan realizar un gran evento y eso hace que crezcan en calidad, en cantidad de invitados y la tendencia actual es que cada vez esté más personalizado todo", comenta Borrallo.

El precio a pagar por las familias para contratar este tipo de servicios varía en función del tamaño del evento a organizar. En este caso, para una comunión, "el precio depende mucho del número de invitados, del menú que se cierre y del sitio elegido. Ese es el grueso del pago. Luego se van sumando los extras, pero no puedo decir un precio cerrado porque depende mucho de los factores que giran en torno a la celebración. No es lo mismo una comunión de 30 personas que una enorme en la que se invita prácticamente a todo el mundo", deduce la empresaria.

La elección del traje

Uno de los puntos más importantes para los padres y también de los más dificultosos es la elección de la vestimenta. Suele traer muchos "dolores de cabeza" para las familias más indecisas. Manuel Rodríguez, gerente de la tienda pacense Rafaello, nos cuenta algunos detalles para resolver y solventar estas preocupaciones. "No tienen que coger una talla demasiado justa y esperar a arreglarlo al final. No hay que hacer esto una semana antes, sino con suficiente antelación por si hay algún problema", narra.

"Las niñas empiezan antes con la elección de los vestidos, por lo general. Los niños tardan más en seleccionar su traje", afirma el gerente.

Ahora ha cambiado la vestimenta, se mezcla lo clásico de toda la vida con lo novedoso. "En los últimos 20 años todos eran clásicos, tipo almirante, marinero y tal. Y ahora, la mitad eligen de marinero o almirante y la otra mitad más de calle". Reconoce que no hay una tendencia marcada como tal, "nos salimos de los colores clásicos, como el azul marino y ya se ha introducido otros colores y también tejidos, como el lino. Dentro de lo clásico ha habido una evolución a algo más modernito, una nueva tendencia", esclarece Rodríguez.

El precio medio que gastan en Badajoz las familias está "en torno a unos 250 € el traje de niño y el vestido de niñas aproximadamente en unos 300 €", anota Manuel Rodríguez.

Como anécdota comenta que "una niña eligió mezclar el color verde y el azul que se introdujo, el vestido rompió un poco el mercado. Algo diferente a lo que había en esos momentos".

El lugar

La elección del lugar de celebración del banquete y la posterior fiesta es otra de las decisiones complicadas. Lo marcan el presupuesto a gastar por las familias y el menú seleccionado.

El Hotel Río cada año celebra numerosas comuniones, algo que llevan haciendo desde que se creó el negocio en 1976.

"Suelen ser comuniones en torno a 50 o 60 personas, que es la media. Algunas ya llegan hasta ciento y pico personas. Lo que quieren principalmente son espacios independientes, un cóctel y un menú. Luego alargan la comida con alguna barra y algunos espectáculos que contratan para entretener a los niños", dilucida el gerente del Hotel Río, José Luis Iniesta.

"En Badajoz, en la restauración, a diferencia de otras ciudades, hay mayor competencia. Hay dos fines de semana en los que se celebran el grueso de las comuniones, que son el 9 y el 16 de mayo y es donde se concentran la mayoría. Muchas se celebran en abril y en el mes de junio, pero los dos fines de semana donde se acumulan todas es el del 9 y el 16. Hay mucha competencia, la gente está especializada ya, tanto los hoteles como los centros o espacios de banquetes y restaurantes, son momentos de facturación importantes y luego los precios, comparados con otras zonas, son mucho más económicos en Badajoz que en otros lugares ya que estamos acostumbrados a dar ese servicio", aclara Iniesta.

Respecto al menú, eligen en función del número de invitados, los gustos y el precio. "Los factores que encarecen todo son los menús, que son muy largos, con un cóctel, un primero y un segundo. Suele ser el menú en el cual entran carnes de ternera o presas. Y luego se alargan con las barras y con todo tipo de atracciones para los niños, como magos u otros espectáculos atractivos. La media por persona es de 50-70 euros el menú", esclarece el gerente.

El retrato de la comunión

Uno de los profesionales que siempre están presentes en estos eventos son los fotógrafos. Los reportajes siempre han estado de moda en las comuniones. Andrés Rodríguez, fotógrafo de La Crónica de Badajoz, suele tener siempre mucho trabajo en las épocas de comuniones. "A las familias les gusta lo clásico, la fotografía de estudio, la preparada en un estudio con un set que sea bonito y demás. Y luego están las personas que les gusta un poquito más la fotografía natural, con campo, más espontánea, más naturales para el niño o el emplazamiento de la propia ciudad", comenta.

En cuanto a las localizaciones más populares en la ciudad de Badajoz para realizar los reportajes de las comuniones se encuentran "los Jardines de la Galera y la zona de la Plaza Alta", expresa el fotógrafo.

Respecto a los precios, Andrés Rodríguez cuenta con varios packs, en función de lo que quieran las familias. "Tanto en los reportajes de comuniones como en cualquier otro trabajo creo que deben de ser precios equitativos con lo que se realiza. No se debe exorbitar los precios para que todo el mundo tenga un recuerdo por lo menos. Yo tengo una base, con un pack de comuniones para reportajes de iglesias y grupos de comunión que va aumentando según vayan pidiendo vídeos o algunas cosas más".

Se sorprende con la antelación a la hora de contratarle para estos eventos. "Acaba el verano y te están pidiendo ya precios para las comuniones. Cada año se adelantan más. Yo recuerdo el primer año que me sorprendió que en octubre me pidieran precios, cuando se celebran a partir de abril más o menos".

Todo un espectáculo

A todos los servicios anteriores se le suman espectáculos que antes no nos imaginábamos en una comunión. Es el caso de un mago, Sergio Barquilla se dedica a ello. "Depende del año, pero me suelen contratar de 6 a 8 incluso de 10 a 15 comuniones", un volumen de trabajo que, reconoce, tuvo su "incremento hace unos años en estas celebraciones".

Le contratan con bastante antelación en Badajoz. "Para el año que viene tengo cerradas ya 3 comuniones".

El precio de tener a un mago actuando en una comunión "oscila entre 350 y 550 euros", manifiesta Barquilla.

Su show no lo basa solo en los niños que hacen la comunión, va dirigido a toda la familia. "Hago mis espectáculos para las familias, son muy participativas tanto los pequeños como los mayores", apunta el mago.

Las comuniones en Badajoz ya han dejado de ser un evento menor a ser un espectáculo familiar con numerosas sorpresas que cada año se van implementando.