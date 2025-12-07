Música sacra
Concierto del coro de trombones del conservatorio en el Museo de la Catedral de Badajoz
El 11 de diciembre, con entrada libre
El Museo de la Catedral de Badajoz acogerá el próximo jueves, 11 de diciembre, un concierto de música sacra a cargo del coro de trombones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, dependiente de la diputación pacense.
El profesor David Taboada Rama, además de tocar, será el encargado de dirigir en su interpretación a los integrantes de la formación: José Ramón Gimeno, Joaquín García, Carmen Dionisio, Tomás Espino, Alejandro Martín, Miguel Boceta, Iris Yagüe y Jorge Flores
El repertorio para este concierto incluirá obras de Wagner, Rameau, Corelli, Franck, Bruckner, Moart y Newton.
El recital comenzará a las 20.00 horas y la entrada es libre y gratuita.
El acceso será por la puerta del Cordero, que se abrirá al público a las 19.30 horas.
