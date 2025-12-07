Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música sacra

Concierto del coro de trombones del conservatorio en el Museo de la Catedral de Badajoz

El 11 de diciembre, con entrada libre

Cartel promocional del concierto música sacra del coro de trombones del conservatorio Bonifacio Gil en la catedral.

Badajoz

El Museo de la Catedral de Badajoz acogerá el próximo jueves, 11 de diciembre, un concierto de música sacra a cargo del coro de trombones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, dependiente de la diputación pacense.

El profesor David Taboada Rama, además de tocar, será el encargado de dirigir en su interpretación a los integrantes de la formación: José Ramón Gimeno, Joaquín García, Carmen Dionisio, Tomás Espino, Alejandro Martín, Miguel Boceta, Iris Yagüe y Jorge Flores

El repertorio para este concierto incluirá obras de Wagner, Rameau, Corelli, Franck, Bruckner, Moart y Newton.

El recital comenzará a las 20.00 horas y la entrada es libre y gratuita.

El acceso será por la puerta del Cordero, que se abrirá al público a las 19.30 horas.

