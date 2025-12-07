El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge la presentación de un libro sobre Pedro Zerolo

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este martes la presentación del libro 'Pedro Zerolo. Vida y legado de un pionero por los derechos civiles', escrito por Miguel A. Fernández García.

El autor, a través de un recorrido por su vida, su activismo en la defensa de los derechos civiles y su compromiso político, nos descubre "a un hombre extraordinario que, con coraje y pasión, transformó la realidad de miles de personas". Zerolo murió en 2015 a causa de un cáncer.

Desde la presidencia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), hasta su papel crucial en la aprobación del matrimonio igualitario y su incansable defensa de los colectivos más vulnerables, Pedro Zerolo dejó una huella indeleble en la historia de España, contribuyendo a crear un país más inclusivo y justo: una sociedad mejor en la que todo el mundo cabe.

Este relato biográfico es una memoria compartida en primera persona por quien le acompañó en su emocionante aventura hacia la igualdad durante más de veinte años, convirtiéndose en un testimonio inigualable de su lucha, su pensamiento progresista y su legado como defensor de los derechos humanos y civiles.

La presentación comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.