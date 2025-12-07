La recusación de los magistrados del 'caso David Sánchez' llega al TSJEx

La recusación de los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz designados para juzgar el conocido como ‘caso David Sánchez’ ya ha llegado a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

No obstante, la que tiene que resolver es la Sala Especial del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que, cuando sean recusados varios magistrados de una misma Sección, como ocurre en este caso, compete a este órgano colegiado decidir.

La Sala Especial la compondrán los presidentes de todas las salas del TSJEx y los magistrados más modernos de cada una de ellas.

De los 11 investigados en la causa por la presunta contratación ilegal del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz en 2017, cinco han solicitado la recusación de los tres magistrados que los tienen que juzgar. Son David Sánchez, la exdirectora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Juana Cinta Calderón, el exdiputado de Cultura, Francisco Martos, el director del Área de Cultura, Manuel Candalija, y su antecesora en el cargo, Emilia Parejo.

Todos ellos cuestionan la imparcialidad del tribunal que los enjuiciará, al entender que ya han «prejuzgado» los hechos en sus resoluciones previas durante la fase de instrucción.

El resto de los encausados, entre ellos el líder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, no los han recusado.

Por su parte, la fiscalía se muestra contraria a que se aparte a estos magistrados de la causa al considerar que no hay motivos suficientes ni datos objetivos que pongan en duda su imparcialidad.

Bastaría con que la Sala Especial admitiera solo una de las solicitudes para que fueran recusados.

El juicio por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz está previsto que comience el próximo 28 de mayo de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz, con sesiones hasta el 4 de junio.

Inicialmente, se señaló entre el 9 y el 14 de febrero, pero los problemas de agenda de varios de los abogados han obligado a este cambio de fecha.

Sin embargo, aún queda por ver si finalmente se celebrará en la Audiencia, pues fuentes jurídicas entienden que el procedimiento pasaría automáticamente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura una vez que Gallardo, que encabeza la lista del PSOE a presidir la Junta, obtenga su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y ostente la condición de aforado, esta vez sin que se pueda alegar fraude de ley en su aforamiento.