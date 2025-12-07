Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): "La segunda rotonda está en el cajón del olvido"

Hace más de una década que los vecinos la empezaron a reivindicar y están a punto de cumplirse cuatro años desde que el Ministerio de Transportes aprobó su construcción, pero la segunda rotonda de Cerro Gordo, prevista en el acceso a la altura del centro de salud, sigue pintada solo sobre el papel.

«Está en el cajón del olvido», denuncia el presidente vecinal, Francisco José Samino, que hace más de un año que esperan la respuesta del Ministerio de Transportes para saber en qué punto está este proyecto que permitiría acceder al barrio en todos los sentidos desde la carretera de Talavera (N-V), lo que ahora no es posible con la actual intersección en T.

«No sabemos nada, pasamos un escrito por el registro de la Delegación del Gobierno en Extremadura, pero no hemos tenido contestación», lamenta. Volverán a intentarlo, dice, al menos, para que quede constancia del «malestar» de los vecinos por el retraso de una rotonda que el propio ministerio dio por buena para resolver los problemas de movilidad en este entorno.

«Se hicieron un montón de rotondas en la carretera de Talavera, separadas por 200 o 300 metros cada una de ellas, y la que realmente era más necesaria no se construyó», se queja el presidente de la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo, que urge avances en el proyecto.

El inicio de las obras de la segunda rotonda nunca ha tenido fecha concreta. El único plazo que se ha dado desde que se anunció fue que se licitarían las obras a finales de 2024 o principios de 2025, pero no se ha cumplido.

Los vecinos de Cerro Gordo, con más de 7.000 residentes, llevan reclamando la segundo rotonda desde el 2014. Cuatro años después, en 2018, el entonces Ministerio de Fomento, anunció que se iban a iniciar los trámites para construirla, pero tuvieron que pasar otros cuatro años hasta la aprobación del expediente de información pública y el trazado definitivo. Se encargó la redacción del proyecto y, según se informó en su día, fue entregado al ya Ministerio de Transportes, que le dio el visto bueno, y solo quedaba pendiente que la Dirección General de Carreteras hiciera lo propio para sacar a concurso los trabajos. Se había reservado una partida económica de 800.000 euros.

Sin respuesta del ministerio

Este diario ha solicitado información al ministerio para conocer en qué punto está este proyecto, que plazos maneja para el inicio de las obras y si, debido al alza de los precios, se tendría que incrementar el presupuesto inicial, pero, como los vecinos, no ha recibido respuesta.

Cerro Gordo cuenta con una única rotonda para entrar y salir de la barriada en todas direcciones y una segunda entrada en forma de T , por la que solo permite el acceso y la salida cuando se circula desde Badajoz, pero no cuando los vehículos proceden de Talavera la Real, porque la línea es continua. Esto obliga a estos últimos conductores a tener que llegar hasta la primera glorieta y dar la vuelta para a entrar al barrio y, a los que salen por la intersección de la N-V, a ir hasta la urbanización Golf Guadiana para poder tomar el sentido centro ciudad.

También supone más tiempo para los usuarios del autobús urbano de Villafranco y Balboa y de los pasajeros que van al aeropuerto, porque en el trayecto de regreso a Badajoz tienen que llegar hasta la primera rotonda para entrar en Cerro Gordo y deshacer el camino por la entrada del centro de salud, donde está la parada.

Plano de cómo quedará la futura glorieta en la N-V, facilitado por el ministerio cuando se aprobó el proyecto. / LA CRÓNICA

La segunda rotonda que prevé el ministerio evitaría estos rodeos. La glorieta prevista tendrá una calzada anular de 28 metros de radio exterior y dos carriles de 4 metros de anchura cada uno.

De momento, los vecinos temen que tardarán en verla, como el carril bici hasta San Roque, un proyecto también de Transportes del que tampoco han vuelto a saber «nada».