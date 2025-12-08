Churros, villancicos y felicidad: las claves del mercado navideño de la Plaza Conquistadores

La Plaza de Conquistadores junto al Corte Inglés brilla más que nunca gracias a su mercado navideño. Es el segundo año que se plantea esta iniciativa y la gente parece estar encantada, puesto que, todo aquello que tenga que ver con la navidad, nunca es suficiente.

La Navidad es recuerdo, unión y familia. Una de las fechas más importantes para rememorar la importancia de todos aquellos que nos apoyan o apoyaron a lo largo de nuestras vidas. Un momento de agradecimiento donde los más allegados pasan a ser prioridad para aquellos que más viven estas fiestas del lado más intenso y nostálgico de la película.

La creación de mercados navideños ya se ha convertido en parte de la tradición. El mercado de Conquistadores del Corte Inglés, se une a esta costumbre navideña, aunque tan sólo lleve vigente dos años.

Ya existían mercados en la Plaza de San Francisco y en la Plaza Alta, y, a pesar de ello, esta nueva incorporación, no ha quedado abandonada por parte de los habitantes de la capital pacense. De hecho incorpora algunas novedades que resultan un claro imán para la población. No pasa desapercibido el Belén de Navidad de la Asociación Belenista de Badajoz, la música navideña que envuelve el ambiente en un aura mucho más familiar. Los foodtrucks donde la gente adquiere churros, helados o cualquier ‘capricho azucarado’ que sienta tan bien al lado de una estufa con una playlist navideña de fondo. Y no se pueden olvidar los puestos de juguetes y objetos navideños en los que los más anticipados compran detalles para sus familiares.

La ilusión de la población

Los ciudadanos pasean por la pequeña plazoleta disfrutando de cada uno de los mágicos rincones de este mercado. “Me encanta el mercado. Se respira el espíritu navideño. Si no lo pusieran me costaría más asumir las fechas que son entre tantas clases y exámenes”, confiesa la joven Marta Pérez mientras circulaba por allí. Lo cierto es que para este tipo de momentos, los paseos alrededor del mercado siempre están protagonizados por parejas, familias o grupos de amigos. “Me gusta venir acompañado, sobre todo con mi novia”, explicaba entre risas tímidas otro joven, Pablo Salguero, quien visitaba los puestos con su pareja. Caminar y compartir tiempo con tus seres queridos durante estas fechas tiene una energía diferente, casi mágica. En las calles resuenan las risas y priman los abrazos. Prueba de ello un matrimonio que regalaba la imagen de una bonita postal navideña mientras comían churros con su hija en una de las mesas del merendero. “A mi desde pequeña me ha gustado mucho la navidad, por eso me gusta transmitir este pensamiento a mi niña. Quiero que vea las luces, los juguetes y los churros y que se le contagie el espíritu de la navidad”, confesaba la madre. Además, es un buen momento para salir de la rutina y compartir un poco de tiempo de calidad ajeno a todos aquellos problemas cotidianos. “Valoro mucho el pasar tiempo en familia y poder compartir momentos con mi hija”, terminaba de sincerarse la madre.

“Me encanta el mercado. Se respira el espíritu navideño." Marta Pérez — Estudiante

Una dulce merienda en el mercado navideño / cedida

Los ciudadanos tienen una opinión, pero, ¿qué hay de aquellos que se encuentran ofreciendo sus servicios desde los puestos y los foodtrucks?

Un sacrificio para la felicidad ajena

Estas fechas son importantes para todos pero para cada persona tiene una importancia diferente. Mientras la gran mayoría disfruta de un paseo tranquilo deleitándose con los productos que ofrece el mercado navideño, una pequeña minoría se queda entre bastidores, procurando ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible.

“Para nosotros colocar el puesto significa mucho a nivel comercial, pero también en lo personal. Para mí este año es muy especial porque es mi primera vez aquí”, confesaba una de las vendedoras del puesto de juguetes, quien prefirió mantener su anonimato. “Lo más gratificante es ver a la gente feliz, y sobre todo a los niños que vienen a ojear los juguetes que tenemos”, terminaba de aportar la vendedora.

Sin embargo, no todas las personas que trabajan en el mercado están ahí extendiendo su comercio por voluntad propia y ganas de crecer. También existen casos de necesidad en los que existe una obligación por la que estar ahí. “Para mí esta fecha no es especialmente importante porque lo que necesitaba era el trabajo”. Así lo comentaba una joven quién prefirió también, conservar el anonimato. Es otra de las realidades del negocio que tampoco tiene la visibilidad necesaria. Sin embargo, la joven también remarca los aspectos positivos de su recién adquirido puesto de trabajo. “Me gusta mucho ver a los niños. Son muy monos y me marca verlos tan felices con un simple helado”, confesaba la joven dándole otra perspectiva a estas fechas.

Foodtrucks / Laura Rodríguez

Sin duda alguna, los niños son las estrellas principales del mercado y han terminado conquistando a todo el mundo con su carismática e inocente personalidad.

La navidad vuelve a Badajoz y reparte esperanza e ilusión a aquellos que más lo necesitan.

Este mercado se podrá visitar todos los días hasta el 5 de enero con un horario de 12.00h a 22.00h.