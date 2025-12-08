¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Estas son las tres propuestas de Apamex sobre accesibilidad

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Apamex reclama tres aspectos urgentes

Jesús Gumiel representa a Apamex, la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura, y hace tres peticiones a la persona que resulte ganadora de los próximos comicios o aquella que logre los avales suficientes para gobernar en la región. Lo hace en materia de "accesibilidad que es donde más nos jugamos los derechos y la igualdad", dice.

En primer lugar, un ascensor que haga accesible el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Según explica, debe de ser acometida esta obra para "garantizar ese derecho del disfrute de la cultura". La segunda reclamación que hace al próximo Gobierno autonómico es que "la barriada de las 800 afronte la necesaria accesibilidad de sus viviendas", eso sí, matiza que en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz.

Por último, solicita que en todos los edificios públicos de titularidad de la Junta de Extremadura se dote de moviliario ergonómico y adaptado "para que las personas puedan hacer uso de él en igualdad de condiciones".