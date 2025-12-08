¡Precaución: gato en las inmediaciones! Badajoz coloca señales para avisar a los conductores de la presencia de estos animales

El código de circulación se ha ampliado en Badajoz con una señal de tráfico más. Como todas las que alertan de un peligro, es triangular con los márgenes rojos. Su incumplimiento no conlleva sanción, pero sí puede tener consecuencias. El dibujo de la silueta que enmarcan es esclarecedor: un gato. Es una señal que alerta a los conductores de la presencia de alguna colonia, para que circulen con precaución y evitar así que estos animales sean atropellados.

Las está instalando la protectora Adana. De momento ha colocado dos y su intención es expandir este tipo de avisos por aquellas zonas de Badajoz donde existen colonias próximas a carreteras o se están produciendo atropellos. El objetivo de estas señales es evitarlos. El primer lugar donde se han instalado es un sitio donde "abandonan un montón de gatos", explica la presidenta de Adana, María Manglano.

Las siguientes se instalarán en la Dehesilla de Calamón, "porque todas las semanas hay un atropello". En esta urbanización existen tres colonias "más o menos controladas", pero según Manglano hay vecinos "irresponsables" con gatos sin castrar que carecen de microchip y viven "medio abandonados" porque algunos solo acuden a sus parcelas los fines de semana. Para colocar estas señales en Dehesilla de Calamón tendrán que solicitar permiso a la comunidad de propietarios y al ayuntamiento. También quieren situar otra en Campomanes donde, según Manglano, también son habituales los atropellos.

Otra de las señales. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

"Nos están pidiendo en muchos sitios las señales", asegura, sobre todo a raíz de publicarlas en redes sociales y muchos vecinos han solicitado que se coloquen en su zona. Manglano explica que se instalarán en lugares donde existan colonias controladas, registradas y que forman parte del proyecto CER (Captura-Esterilización-Retorno). Además, si se colocan en alguna vía pública tienen que pedir permiso al ayuntamiento.

Adana corre con los gastos. Se puso en contacto con una empresa, que las suministra y si encargan una cifra considerable, les saldrán a mejor precio. Van a intentar incluir este gasto en la subvención anual que perciben del ayuntamiento para el programa de control de las colonias de gatos comunitarios. Una ayuda que empieza en marzo y termina en octubre, "a pesar de que los gatos se reproducen todo el año".

¿Cuántas colonias hay?

Estas nuevas señales cumplen la misma misión de las que existen en las carreteras avisando de la presencia de ciervos u otro tipo de animales. "Es decir ¡cuidado, que aquí cruzan gatos!, es una señal de atención para que vayan más despacio". En concreto, en el lugar donde se han colocado las primeras habían atropellado cinco gatos en un mes. "Para las gestoras de las colonias que están todos los días castrando, asistiendo y alimentando es una pena, nos lo dicen y decidimos oediur permiso". Posiblemente, no se podrán colocar en todas las ubicaciones donde existen colonias. En Badajoz hay registradas más de cien. El problema es que no todas las gestoras tienen tiempo y voluntarios para castrar al ritmo que el programa pretende. En tres años y medio han castrado más de mil gatos. "Son muchísimos, una barbaridad, está muy bien".

"Mientras no haya controles para comprobar si están castrados y microchipados, las colonias no van a dejar de existir, porque no paran de abandonar"

Pero Adana apunta que el problema no son las colonias, sino de qué se nutren: del abandono. Como la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales 7/2023 obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias, desde esta asociación piden que existan medidas preventivas. "¿De qué nos sirve controlar las colonias si cada mes abandonan tres gatos en la colonia?. Manglano explica que las medidas preventivas pasan por que la Policía Local empiece a pasar lectores a los gatos y controlen si están castrados e identificados, porque es obligatorio para los mayores de 6 años, y que estén microchipados. "Mientras no haya controles, las colonias nunca van a dejar de existir".

No son muchas las ciudades en las que estas señales con las que Badajoz es prácticamente pionera.

Un gato abandonado sobrevive de media de 3 a 6 meses en la calle

"Un gato abandonado sobrevive de media en la calle entre tres y seis meses, porque un gato que ha vivido en una casa no sabe los peligros de los coches ni de los perros ni de las personas". Asegura que casi todas las semanas se producen varios atropellos.

Manglano explica que los gatos abandonados no son comunitarios y tienen que ser gestionados por el Centro de Protección Animal. Según la presidenta de Adana, es difícil que de todos ellos se haga cargo el ayuntamiento, porque la perrera está "a reventar de gatos". Los abandonados no son competencia de la subvención que recibe Adana para gestionar los gatos comunitarios, que son poco sociables, siempre han vivido en la calle, no se pueden dar en adopción y no hay más remedio que castrarlos y volverlos a soltar, porque jamás se habituarían a vivir en una casa, ya que han nacido en la calle. Así, cuando atropellan a un gato comunitarios, la gestora avisa, se rescata y se lleva al veterinario. "Pero no nos podemos hacer cargo de todos los gatos abandonados de Badajoz, lo que tendría que hacer el ayuntamiento es empezar a controlar el abandono, porque hasta que no se controle, esto no va a parar".