Viaje teatral en Badajoz por los clásicos de Shakespeare

El macroespectáculo ‘El poder de los clásicos’ propone este martes un viaje escénico que transita desde la tragedia griega hasta el teatro de William Shakespeare.

La puesta en escena está a cargo de todos los alumnos de la Escuela de Interpretación Createatro que ofrecen un montaje articulado en dos actos claramente diferenciados: el primero invita al público a recorrer algunas de las escenas más representativas de la extensa obra teatral de Shakespeare, mientras que el segundo revive fragmentos de varias de las grandes tragedias clásicas.

A través de la palabra y la expresión corporal, alrededor de 90 personas de todas las edades dan forma a un espectáculo que conduce al espectador por un amplio abanico de emociones. En esta propuesta coral, la comedia y el drama conviven en equilibrio, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de un recorrido que busca acercar los grandes textos teatrales al público.

El espectáculo puede verse a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz. El precio de la entrada es de 10 euros.