VÍDEO | Estas son las tres peticiones de Apamex sobre accesibilidad al próximo Gobierno de Extremadura

Jesús Gumiel representa a Apamex, la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura, y hace tres peticiones a la persona que resulte ganadora de los próximos comicios o aquella que logre los avales suficientes para gobernar en la región. Lo hace en materia de "accesibilidad que es donde más nos jugamos los derechos y la igualdad", dice. Más información