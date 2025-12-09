La A-5 sigue en obras, aunque ya están abiertos todos los accesos a Badajoz

Los accesos a Badajoz desde la A-5 han recuperado por fin la normalidad. Desde este lunes están operativas todas las entradas y salidas a la altura de la capital pacense, después de varias semanas en las que numerosos ramales permanecían cerrados y obligaban a los conductores a dar rodeos para llegar al centro urbano.

La reapertura incluye la salida 395 -que conecta con la rotonda previa a Cerro Gordo- y las incorporaciones hacia el Nevero, la carretera de Cáceres, la plataforma logística y el entorno del centro comercial El Faro. Tanto quienes llegan desde Mérida como quienes se incorporan desde la ciudad pueden circular ya sin restricciones por estos puntos.

El alivio para los usuarios habituales de la autovía será notable ya que durante los últimos quince días apenas disponían de un acceso abierto y se encontraban con cambios continuos de ruta, a menudo sin aviso previo. Esta situación se sumaba a meses de cortes intermitentes y desvíos que han dificultado la movilidad en uno de los principales corredores viarios de Extremadura.

Un operario trabaja en la autovía A-5 dirección Lisboa (Badajoz). / Santi García

Pese a la reapertura, las obras para renovar el firme siguen en marcha. En varios tramos aún se mantienen conos, desvíos puntuales y zonas habilitadas como vía de doble sentido, lo que obliga a reducir la velocidad.

La actuación afecta a 15 kilómetros de la autovía, entre los puntos 392 y 407. Comenzó en julio de 2024, pero tras una primera finalización provisional aparecieron baches y socavones, especialmente en el carril sentido Mérida, lo que obligó a reabrir la obra este verano. En total, los trabajos se prolongan ya durante 17 meses.

Obras de renovación del firme en la A-5 dirección Lisboa. / Santi García

Según la última previsión trasladada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el objetivo es que la renovación quede completamente terminada a comienzos del próximo año.