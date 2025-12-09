Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor

Alfonso IX ha vuelto a Badajoz. Ocho siglos después de la reconquista de la ciudad, el rey que abrió el periodo cristiano en estas tierras regresa simbólicamente en forma de escultura. La nueva figura de bronce, instalada en la renovada plaza de San José, recuerda al monarca que otorgó a Badajoz el estatus de ciudad de realengo y marcó un punto de inflexión en su historia.

La obra, de 2,30 metros de altura, se alza sobre un pedestal de granito de Quintana de la Serena que eleva el conjunto hasta los 6 metros. Desde la subida por la calle de la Soledad, la figura aparece de forma directa ante el visitante, con una lanza que prolonga la verticalidad del conjunto y el escudo de León como emblema de su reinado. “Badajoz tiene una historia impresionante, y muchos la desconocen. Esta escultura es una forma de recuperarla”, afirma su autor, Estanislao García Olivares.

La escultura comenzó a tomar forma hace casi cinco años, después de que el artista levantara una figura similar de Alfonso IX en León. Aquella obra reavivó el interés por dedicar en Badajoz un homenaje al monarca, aunque el primer proyecto —una pieza ecuestre— tuvo que descartarse por su elevado coste. Con el diseño finalmente adoptado, el proceso de modelado en barro y posterior fundición en bronce culminó en la actual figura de 2 metros.

Trascendencia histórica

Más allá de su valor artístico, la escultura pretende recordar la trascendencia histórica del monarca. Alfonso IX fue quien incorporó Badajoz al reino leonés en el siglo XIII y quien otorgó a la ciudad el título de realengo, un estatus que garantizaba mayor autonomía y privilegios para sus habitantes. “Con él, Badajoz entra en el periodo cristiano, latino y occidental en el que seguimos hoy”, explica García.

El escultor destaca también el papel decisivo de Alfonso IX como legislador, una faceta que a menudo pasa desapercibida frente a su relevancia militar. Fue el monarca que promulgó los Decretos de León, un conjunto de normas reconocidas hoy por la UNESCO por su carácter pionero. “Por primera vez, el pueblo llano tiene voz y voto”, recuerda García. Hasta entonces, las decisiones recaían casi exclusivamente en la nobleza y el clero. Con estos decretos, Alfonso IX abrió un camino hacia mayores libertades y dio forma a ciudades de realengo, entre ellas Badajoz, que pasaban a depender directamente del rey y no de señores feudales. “Para vivir en una frontera peligrosa había que ofrecer privilegios y derechos”, explica el escultor.

Elementos

La escultura incorpora varios elementos pensados para narrar quién fue Alfonso IX y qué significó para la ciudad. El monarca aparece joven, en posición firme, sosteniendo una lanzay un escudo con el emblema de León, recordando que fue el último rey en reinar exclusivamente sobre ese territorio antes de la unión con Castilla. En el pedestal se inscriben los Decretos de León y una representación de los tres estamentos medievales: la nobleza, el clero y el pueblo llano, protagonistas del texto legislativo que la UNESCO reconoce como uno de los precedentes europeos de participación ciudadana. El conjunto pretende, según el autor, no solo conmemorar la conquista de Badajoz, sino también subrayar el legado político del monarca.