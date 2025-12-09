Edición récord de la carrera de la Vuelta al Baluarte: amplían 150 dorsales por la alta demanda

La Vuelta al Baluarte de Badajoz celebrará el próximo 25 de enero de 2026 su edición más multitudinaria. La Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha decidido ampliar en 150 el número de dorsales previstos inicialmente ante la demanda registrada en las primeras horas de apertura del proceso. En total, la prueba contará con 2.950 plazas gratuitas, el mayor cupo en sus cuarenta años de historia.

El tradicional cross popular, que recorre el sistema amurallado de la ciudad, mantiene sus categorías habituales, desde benjamines hasta veteranos, además de la segunda edición de la carrera de patinaje en línea. La distancia para senior y juvenil será de 7.100 metros, con salida en la plaza de la Libertad y meta junto al paseo de San Francisco. Las pruebas de base contarán con circuitos adaptados.

Las inscripciones pueden formalizarse ya a través de la web del Ayuntamiento de Badajoz y estarán disponibles hasta el 11 de enero de 2026, salvo que se agoten antes, algo que la organización no descarta dada la respuesta ciudadana.

Con esta ampliación, la FMD espera superar el récord de participación alcanzado el año pasado, cuando se completaron 2.800 dorsales. La prueba se consolida así como una de las citas deportivas más esperadas del calendario pacense.