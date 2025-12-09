40 Aniversario
Edición récord de la carrera de la Vuelta al Baluarte: amplían 150 dorsales por la alta demanda
La FMD incrementa por primera vez el cupo de inscripciones hasta los 2.950 dorsales
La Vuelta al Baluarte de Badajoz celebrará el próximo 25 de enero de 2026 su edición más multitudinaria. La Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha decidido ampliar en 150 el número de dorsales previstos inicialmente ante la demanda registrada en las primeras horas de apertura del proceso. En total, la prueba contará con 2.950 plazas gratuitas, el mayor cupo en sus cuarenta años de historia.
El tradicional cross popular, que recorre el sistema amurallado de la ciudad, mantiene sus categorías habituales, desde benjamines hasta veteranos, además de la segunda edición de la carrera de patinaje en línea. La distancia para senior y juvenil será de 7.100 metros, con salida en la plaza de la Libertad y meta junto al paseo de San Francisco. Las pruebas de base contarán con circuitos adaptados.
Las inscripciones pueden formalizarse ya a través de la web del Ayuntamiento de Badajoz y estarán disponibles hasta el 11 de enero de 2026, salvo que se agoten antes, algo que la organización no descarta dada la respuesta ciudadana.
Con esta ampliación, la FMD espera superar el récord de participación alcanzado el año pasado, cuando se completaron 2.800 dorsales. La prueba se consolida así como una de las citas deportivas más esperadas del calendario pacense.
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías
- Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: 'El frío llega y la calle mata