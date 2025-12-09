Jornada divulgativa contra el matrimonio forzoso en El Hospital Centro Vivo

Mañana a las 17.30 horas se celebra en El Hospital Centro Vivo una jornada que tiene como objetivo divulgar los Derechos Humanos de las mujeres, así como informar y sensibilizar sobre la violencia machista en todas sus manifestaciones.

‘Mujeres en pie de guerra contra el matrimonio forzoso’ contará con la asistencia de Khadija Mary Amin, periodista afgana refugiada en España tras la toma de Kabul en 2021. La actividad está organizada por Adhex con motivo de la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el marco del proyecto ‘TIBA., financiado por la Diputación de Badajoz.