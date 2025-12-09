Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derechos humanos

Jornada divulgativa contra el matrimonio forzoso en El Hospital Centro Vivo

Contará con la asistencia de Khadija Mary Amin, periodista afgana refugiada en España tras la toma de Kabul en 2021

Khadija Mary Amin.

Khadija Mary Amin. / LCB

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Mañana a las 17.30 horas se celebra en El Hospital Centro Vivo una jornada que tiene como objetivo divulgar los Derechos Humanos de las mujeres, así como informar y sensibilizar sobre la violencia machista en todas sus manifestaciones.

‘Mujeres en pie de guerra contra el matrimonio forzoso’ contará con la asistencia de Khadija Mary Amin, periodista afgana refugiada en España tras la toma de Kabul en 2021. La actividad está organizada por Adhex con motivo de la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el marco del proyecto ‘TIBA., financiado por la Diputación de Badajoz.

TEMAS

