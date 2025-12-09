El PSOE advierte del "abandono" de las Aulas del Carnaval y del riesgo que supone para la cantera del COMBITA

El PSOE de Badajoz ha puesto sobre la mesa la situación, como califican, "de abandono" que sufren las Aulas del Carnaval, el proyecto educativo que han definido como el sostén de "la cantera del COMBITA". "La ausencia de financiación", según los socialistas, ha dejado el programa reducido a un único monitor para toda la ciudad, un retroceso que, como dicen, "está hundiendo la participación infantil y comprometiendo el futuro" de las murgas.

En junio, el Grupo Municipal ya trasladó su preocupación al ver que nada estaba previsto para este curso. “No se puede repetir el desastre del COMBITA. Los centros necesitan tiempo, recursos y acompañamiento desde septiembre para organizarse”, recordó entonces Silvia González. “Estamos ya en diciembre y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado”, ha añadido este martes.

Los socialistas afirman que durante años las Aulas del Carnaval han contado con un equipo de monitores que ayudaba a alumnado y profesorado a preparar letras, música y ensayos. La retirada de "esta estructura", como dicen, ha tenido efectos inmediatos: "el año pasado solo concurrieron seis murgas infantiles, cuando antes era habitual superar la decena. Y para este curso, con el COMBITA fijado el 12 de febrero, la previsión vuelve a ser mínima; centros históricos en esta cantera han anunciado ya que no podrán participar", han dicho.

A este factor se suma, como señalan desde el PSOE, "el caos organizativo vivido el pasado mes de febrero en el López de Ayala". El grupo asegura que el ayuntamiento informó primero de que las familias tendrían que pagar entrada —6 u 8 euros, según la butaca— y pidió a los centros que recogieran el dinero y realizaran después una transferencia global. Días más tarde, dicen, y con las transferencias ya hechas, comunicó que las entradas serían gratuitas y que la empresa devolvería los importes. Meses después, añaden, muchos colegios seguían sin haber recibido esos reembolsos, que en algunos casos superan los 500 euros. "A ello se sumaron retrasos en pagos a los responsables de los centros", ha destacado González.

“El Ayuntamiento aún está a tiempo de corregirlo —concluye el Grupo Socialista—, pero el Carnaval no puede vivir otro año sin una estructura estable que cuide su cantera. Sin cantera no hay futuro”.