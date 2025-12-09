Presentación literaria
Las recetas de cocina de Las Dominguín llegan a la sede de Fundación CB
Mañana a las 19.00 horas
El nuevo libro de recetas de cocina de las Dominguín se presenta mañana por la tarde a las 19.00 en Montesinos 22, sede de Fundación CB.
Un viaje al fantástico mundo de esta reconocida familia española, con su forma de ver la cocina «desde un prisma divertido y desenfadado, con colores, locas recetas y un ambiente de complicidad contagiosa» entre tres mujeres, madre e hijas.
Lucía Dominguín y sus hijas Jara y Palito, invitan a conocer su mundo a través de recetas y recuerdos familiares con los que nos inspiran a ser más creativos en la cocina, en el arte y en la vida.
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías
- Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: 'El frío llega y la calle mata