Las recetas de cocina de Las Dominguín llegan a la sede de Fundación CB

El nuevo libro de recetas de cocina de las Dominguín se presenta mañana por la tarde a las 19.00 en Montesinos 22, sede de Fundación CB.

Un viaje al fantástico mundo de esta reconocida familia española, con su forma de ver la cocina «desde un prisma divertido y desenfadado, con colores, locas recetas y un ambiente de complicidad contagiosa» entre tres mujeres, madre e hijas.

Lucía Dominguín y sus hijas Jara y Palito, invitan a conocer su mundo a través de recetas y recuerdos familiares con los que nos inspiran a ser más creativos en la cocina, en el arte y en la vida.