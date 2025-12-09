Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las recetas de cocina de Las Dominguín llegan a la sede de Fundación CB

Mañana a las 19.00 horas

Portada del libro de recetas de Las Dominguín.

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El nuevo libro de recetas de cocina de las Dominguín se presenta mañana por la tarde a las 19.00 en Montesinos 22, sede de Fundación CB.

Un viaje al fantástico mundo de esta reconocida familia española, con su forma de ver la cocina «desde un prisma divertido y desenfadado, con colores, locas recetas y un ambiente de complicidad contagiosa» entre tres mujeres, madre e hijas.

Lucía Dominguín y sus hijas Jara y Palito, invitan a conocer su mundo a través de recetas y recuerdos familiares con los que nos inspiran a ser más creativos en la cocina, en el arte y en la vida.

