¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Estas es lo que reclaman desde Sancha Tradición Popular

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Sancha Tradición Popular pide infraestructuras

José Luis Gómez y Joaquín Sancha son empresarios, desde años llevan por bandera el mundo del folklore extremeño y se han hecho hueco en la moda con su firma Sancha Tradición Popular. Desde su taller en el pasaje de la calle Menacho de Badajoz reclaman algunas cosas para quien gobierne los próximos años.

"La creación de un parque tecnológico textil en la ciudad", comienzan pidiendo. Otra de las solicitudes es la bajada de las cuotas de autónomos y el impulso a las autovías en la región. Señalan la importancia de "poder salir de Badajoz y llegar en autovía hasta Granada o hasta Sevilla" o poder hacerlo "a Ciudad Real o Cáceres".

Uno de las medidas que creen necesaria es un plan de choque para recuperar la actividad en la calle Menacho: "Necesitamos ayudas para que vuelva a ser lo que un día fue". Lo reclaman porque quieren que Badajoz no pierda nunca esa capitalidad de compras que siempre ha ostentado.