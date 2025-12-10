58 comparsas desfilarán finalmente en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz 2026

El Carnaval de Badajoz 2026 se prepara para batir récords. Sus organizadores ya han confirmado que serán 58 las comparsas las que participarán en el Gran Desfile de adultos, consolidando esta edición como una de las más multitudinarias de su historia.

La Concejalía de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz ha hecho públicos los listados definitivos de agrupaciones inscritas en los concursos oficiales —disponibles en la web oficial del Carnaval— y confirman que un total de 177 agrupaciones participarán finalmente en las distintas modalidades, lo que representa un nuevo récord de inscripciones para el Carnaval de Badajoz 2026.

Entre las modalidades principales, el concurso de comparsas de adultos vuelve a liderar con fuerza. 58 son finalmente las comparsas confirmadas para el Gran Desfile. A su vez, el Desfile Infantil también crece con 46 grupos inscritss. Además, se han registrado 36 artefactos y 15 grupos de animación, mientras que el tradicional desfile del Entierro de la Sardina cuenta con 41 inscripciones.

Por su parte, el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz también sube en cuanto a participación, a pesar de la falta de murgas como Pa4Días, Los Charramangueros o Dakipakasa. En 2026 se han inscrito finalmente 22 murgas, lo que implica que el concurso volverá a desarrollarse en sus tres fases habituales: preliminares, semifinales y gran final.

Según ha detallado la concejalía responsable, las solicitudes que se recibieron alcanzaron las 220 agrupaciones inicialmente. Sin embargo, tras abrirse el período para la presentación de la documentación oficial —obligatoria según las bases del concurso— se procedió a la revisión, validación y publicación definitiva de los listados. 177 son las que finalmente participarán.

En crecimiento

Para valorar el crecimiento del Carnaval, basta comparar con la edición 2025. En ese año, el Gran Desfile reunió 55 comparsas, mientras que el Desfile Infantil contó con 44.

El aumento de inscripciones en 2026 —3 comparsas adultas más, 2 infantiles más— refleja la fuerza del carnaval pacense y su capacidad de movilización.