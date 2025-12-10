Cultura
Atención, fans de OT: Chica Sobresalto dará un concierto en Badajoz
La Gira Sísmica hace parada en la ciudad en 2026 y las entradas ya están a la venta
La artista Chica Sobresalto llega a Badajoz en el marco de su Gira Sísmica para presentar en directo los temas de su recién estrenado disco Información Sísmica. La cita será el sábado 14 de marzo de 2026 en el local Off Cultura, situado en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano.
Este tour presenta su último trabajo, lanzado en noviembre de 2025. Se trata de un proyecto ambicioso que llevará a Chica Sobresalto por numerosas ciudades de España entre febrero y mayo de 2026. Entre las paradas confirmadas, además de Badajoz, figuran Vigo, A Coruña, Gijón, León, Madrid, Toledo, Salamanca, Sevilla, Málaga, Valencia, Granada, Córdoba, Barcelona, Pamplona y Alicante.
La gira apuesta por un formato eléctrico acompañado por banda, lo que anticipa noches intensas, llenas de energía y de la sensibilidad característica de la artista.
Este concierto en Badajoz representa una oportunidad única de disfrutar en directo de su nuevo trabajo, en un entorno íntimo como Off Cultura, perfecto para percibir cada matiz de su voz y de su banda.
Además, la Gira Sísmica apunta a expresar una catarsis artística: canciones cargadas de vivencias, reflexiones y una propuesta sonora renovada, que según la artista misma “nace del temblor, del cabreo, de las heridas y de la búsqueda”.
Las entradas
Las puertas se abrirán a las 21.00 horas y el espectáculo comenzará a las 22.00 horas, en un formato de público de pie.
El precio en preventa de las entradas es de 18 euros (más gastos de distribución). En taquilla, el precio será de 23 euros. Las entradas están disponibles.
Estas son todas las fechas de Chica Sobresalto en 2026
- 6 de febrero - Vigo
- 7 de febrero - A Coruña
- 27 de febrero - Gijón
- 28 de febrero - León
- 6 de marzo - Madrid
- 14 de marzo - Badajoz
- 20 de marzo - Toledo
- 28 de marzo - Salamanca
- 9 de abril - Sevilla
- 10 de abril - Málaga
- 11 de abril - Valencia
- 24 de abril - Granada
- 25 de abril - Córdoba
- 8 de mayo - Barcelona
- 15 de mayo - Pamplona
- 16 de mayo - Alicante
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- La bailarina pacense María Seco imparte clases de danza urbana en Los Ángeles y Nueva York: “Es un sueño hecho realidad”
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Jabones artesanales, dulces típicos o velas aromáticas: esta es la oferta del mercado navideño de la plaza Alta de Badajoz