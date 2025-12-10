Atención, fans de OT: Chica Sobresalto dará un concierto en Badajoz

La artista Chica Sobresalto llega a Badajoz en el marco de su Gira Sísmica para presentar en directo los temas de su recién estrenado disco Información Sísmica. La cita será el sábado 14 de marzo de 2026 en el local Off Cultura, situado en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano.

Este tour presenta su último trabajo, lanzado en noviembre de 2025. Se trata de un proyecto ambicioso que llevará a Chica Sobresalto por numerosas ciudades de España entre febrero y mayo de 2026. Entre las paradas confirmadas, además de Badajoz, figuran Vigo, A Coruña, Gijón, León, Madrid, Toledo, Salamanca, Sevilla, Málaga, Valencia, Granada, Córdoba, Barcelona, Pamplona y Alicante.

La gira apuesta por un formato eléctrico acompañado por banda, lo que anticipa noches intensas, llenas de energía y de la sensibilidad característica de la artista.

Este concierto en Badajoz representa una oportunidad única de disfrutar en directo de su nuevo trabajo, en un entorno íntimo como Off Cultura, perfecto para percibir cada matiz de su voz y de su banda.

Además, la Gira Sísmica apunta a expresar una catarsis artística: canciones cargadas de vivencias, reflexiones y una propuesta sonora renovada, que según la artista misma “nace del temblor, del cabreo, de las heridas y de la búsqueda”.

Las entradas

Las puertas se abrirán a las 21.00 horas y el espectáculo comenzará a las 22.00 horas, en un formato de público de pie.

El precio en preventa de las entradas es de 18 euros (más gastos de distribución). En taquilla, el precio será de 23 euros. Las entradas están disponibles.