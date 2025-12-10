Badajoz despide a María Dolores Gómez-Tejedor con una placa en su casa natal

Relataba esta mañana el socio más antiguo de la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País de Badajoz (Rseeap), Alberto González, que María Dolores Gómez-Tejedor Cánovas fue una figura clave en la vida cultural e intelectual de la ciudad, hasta el punto de definirla como "la sala de máquinas de la memoria de Badajoz". Junto a González, unos 70 pacenses se han dado cita en la casa natal de la archivera, ubicada en el número 6 de la plaza de Cervantes, para rendir homenaje a su figura e inaugurar una placa conmemorativa en su honor.

Placa en honor a María Dolores Gómez-Tejedor, situada en su casa natal / A.C.

Entre ellos se encontraban el historiador local y bibliotecario de la Rseeap Álvaro Meléndez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, y la familia de Gómez Tejedor, encabezada por su hija María del Carmen Vázquez-Figueroa, que, junto a Alberto González, han dedicado unas palabras en agradecimiento a la labor investigadora y profesional de esta miembro de número de la Rseeap, así como "su generosidad y dedicación personal".

Gómez-Tejedor también fue historiadora y profesora. Para Meléndez, ha sido "una auténtica fortuna" poder ser alumno suyo durante tantos años. "Yo me congratulo de no haber dejado de ser su alumno hasta el último día, porque sí, hasta en sus últimos momentos seguíamos aprendiendo de ella", ha señalado.

Alberto González, amigo de su "querida María Dolores Gómez-Tejedor", a la que "traté con mucho cariño y ella me devolvió con la misma moneda", ha traído un discurso previamente preparado, "porque si no me tiraría horas y horas dedicándole palabras bonitas". Para referirse a su amiga y compañera, González ha usado el término "archivo andante". "María Dolores era la propia generosidad en el terreno de la investigación y en el terreno del estudio, que facilitaba a todo el mundo una cantidad de informaciones muy valiosas que podía haber utilizado para su propia tarea. Su rigor como investigadora y el ejercicio de esa función, mucho antes de ser nombrada oficialmente cronista oficial de Badajoz, la hacen inseparable del panorama de nuestra ciudad", ha subrayado.

Casa natal

La placa conmemorativa en su honor se ha colocado en su casa natal. Ahí vive su hija, María del Carmen Vázquez-Figueroa, que en su intervención ha querido agradecer a "esa sociedad económica de Amigos del País que tanto significó para mi madre". "El hecho que desde su institución hayan querido seguir, aunque la han querido y la han apoyado siempre, pero bueno, el seguir recordando lo que fue con esta placa, pues es francamente importante".

Vázquez-Figueroa también ha querido destacar que aunque este homenaje sea a título póstumo, su madre pudo vivir uno de igual calibre "en la institución que para ella era su vida", haciendo referencia al homenaje que la Rseeap realizó a la archivera en 2018.

El acto la ha cerrado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, que tras agradecer a Gómez-Tejedor su dedicación al patrimonio cultural, ha señalado que dentro de poco se colocará otra placa en su honor en el edificio del Archivo Histórico Municipal de Badajoz.