La Cámara de Comercio de Badajoz urge planificar la red eléctrica para no perder inversiones

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, ha alertado este miércoles de que Extremadura tiene los nudos eléctricos más saturados del país, porque no se están acometiendo las infraestructuras para descongestionarlos, una situación que, según dijo, «nos preocupa mucho» y defendió la necesidad de «presionar» para resolver esta situación.

En este sentido, explicó que existen 17 plantas termosolares, a las que se les limita la producción y «casi se les está obligando a entrar en pérdidas». Según el presidente de la Cámara, «la disponibilidad, estabilidad y precio de la energía constituyen un factor crítico» para nuevas inversiones en la región y su crecimiento, por lo que aboga por una planificación estratégica de la red eléctrica y la colaboración público privada para garantizar que no se pierdan proyectos que quieren desarrollarse en la región.

Mariano García realizó estas declaraciones en un desayuno con los medios de comunicación para hacer balance de las actividades que ha realizado la Cámara de Comercio de Badajoz y sus proyectos. Habló del momento «decisivo» en que se encuentra Extremadura, que cuenta con recursos naturales estratégicos y proyectos en marcha. Pero hay cuestiones que les preocupan. Incidió en el problema de la energía y de proyectos con inversores detrás que no avanzan porque no hay capacidad de redes eléctricas.

Las bondades de la FP dual

Mencionó también la importancia de adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral y puso el acento en la Formación Profesional Dual, «la herramienta más rápida, eficaz y medible para transformar el mercado laboral de Extremadura». La Cámara está a favor además por recuperar el talento que en su momento emigró, extremeños bien formados que querrían volver a su tierra con empleo estable y una formación especializada adaptada a las nuevas industrias que están llegando.

Otro aspecto que se tiene que abordar, según la Cámara de Comercio, es la evolución empresarial: «Extremadura necesita más empresas y de mayor tamaño», sin dejar de defender a las pymes. En este sentido, el presidente comentó que la Cámara reforzará los programas de internacionalización y digitalización avanzada para que las empresas extremeñas pasen de competir por precio a hacerlo por calidad, tecnología y valor añadido.

Por último, puso el foco en el debilitamiento de la clase media, que trabaja pero no es capaz de ahorrar y consume menos, lo que repercute directamente en la economía. «Las empresas necesitan una clase media fuerte», defendió el presidente.