El grupo ‘Siempre Así’, en el teatro López de Ayala de Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este jueves a partir de las 21.00 horas la actuación del grupo musical ‘Siempre Así’, con motivo de la gira de su álbum ‘Mahareta’.

Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha llevan 32 años initerrumpidos en los escenarios. ‘Mahareta’, lanzado en el año 1994, fue su disco más emblemático y el que catapultó al grupo hacia un «público masivo».

La imagen de la guitarra que creó el gran diseñador gráfico Pedro Cabañas para la portada de ‘Mahareta’ vuelve a tomar protagonismo en esta nueva gira junto a las canciones de éxito de dicho disco.

Las entradas en anfiteatro tiene un precio de 40 euros y las del patio de butacas 47 euros.