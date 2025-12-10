Música
El grupo ‘Siempre Así’, en el teatro López de Ayala de Badajoz
Deleitarán al público pacense con su álbum 'Mahareta' este jueves a partir de las 21.00 horas
El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este jueves a partir de las 21.00 horas la actuación del grupo musical ‘Siempre Así’, con motivo de la gira de su álbum ‘Mahareta’.
Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha llevan 32 años initerrumpidos en los escenarios. ‘Mahareta’, lanzado en el año 1994, fue su disco más emblemático y el que catapultó al grupo hacia un «público masivo».
La imagen de la guitarra que creó el gran diseñador gráfico Pedro Cabañas para la portada de ‘Mahareta’ vuelve a tomar protagonismo en esta nueva gira junto a las canciones de éxito de dicho disco.
Las entradas en anfiteatro tiene un precio de 40 euros y las del patio de butacas 47 euros.
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Félix lleva veinte años vendiendo castañas en Badajoz: “La gente me aprecia mucho y ya tengo una clientela fija”
- La bailarina pacense María Seco imparte clases de danza urbana en Los Ángeles y Nueva York: “Es un sueño hecho realidad”
- Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: 'Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- El dragón que surca el Río Guadiana
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice