¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? La emprendedora Teresa Píriz reclama mayor acompañamiento empresarial

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Acompañamiento empresarial

Teresa Píriz, propietaria de la tienda gourmet La Baronesa en la calle Obispo San Juan de Ribera, en Badajoz, comparte su experiencia tras casi dos años al frente del negocio. Abrió el 1 de febrero de 2024 y reconoce que emprender no ha sido fácil: "Para los empresarios que se nos ocurre emprender y empezar un nuevo camino es un duro, un poquito complicado". Destaca especialmente la sensación de aislamiento al principio: "Yo lo que más noté fue esa soledad empresarial que se tiene al principio de decir nadie te conoce, la gente pasa y hasta que no conocen tu negocio".

A pesar de los desafíos, Píriz resalta la importancia del apoyo recibido: "Yo he tenido suerte de encontrar un grupo de empresarios que me ha ayudado muchísimo, que me siento muy agradecida". Sin embargo, subraya la necesidad de más apoyo institucional para emprendedores: "Pero yo quizá al futuro Gobierno de Extremadura le pediría que hubiera un proyecto de acompañamiento empresarial para estas personas que empezamos desde cero".

La propietaria admite que los primeros pasos son difíciles y que en ocasiones surge la tentación de abandonar: "Nos vemos supersolos y hay veces de te ganas de tirar la toalla". Aun así, celebra su perseverancia y el respaldo de la comunidad: "Gracias a Dios y a toda la gente que me conoce y me ha apoyado desde el primer día voy a hacer mis dos años de aquí a poco".

Teresa Píriz refleja con sinceridad los retos y logros de emprender en Badajoz, destacando la soledad inicial, la importancia de las redes de apoyo y la gratitud hacia quienes la han acompañado en este camino. Con su propia experiencia reclama al futuro presidenta o presidente autonómico un plan que acompañe de manera periódica a los nuevos emprendedores para consolidarlos y tutorizarlos.