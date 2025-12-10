La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz

El parque 'Vila Natal' de Óbidos se ha convertido de nuevo este año en uno de los destinos estrella para los vecinos de Badajoz que planean una escapada navideña diferente.

El pequeño pueblo amurallado portugués, con su mercado invernal, la pista de hielo, la oferta de espectáculos y un tren que recorre su recinto, atrae cada vez a más visitantes de la provincia, especialmente familias con niños en busca de un plan completo más allá de ver las luces típicas de estas fechas.

Erika Vielba, agente de viajes en Badatravel, confirma que el interés se ha disparado en los últimos años. “Sobre todo vienen familias. Tenemos alguna parejita que se escapa, pero el formato familiar es lo que más triunfa en este tipo de salidas”, explica.

Una de las trabajadoras del parque durante una actuación en Óbidos. / Nuno Conceicao

Los días preferidos: el puente del docente, el puente de diciembe y los fines de semana, cuando muchos aprovechan la ausencia de clases para organizar viajes de dos o hasta tres días. “Las festividades del 24 y 25 se suelen pasar en casa, pero este año el 26 y 27 caen en fin de semana y hay movimiento. Las familias también buscan ir antes para evitar el abarrotamiento de gente”.

Y es que la masificación es un tema presente esta temporada. Óbidos, situado entre Lisboa y la frontera extremeña, está recibiendo un flujo constante de visitantes. “Está cerca de dos potencias, Lisboa y Badajoz. Cada año va más gente”, apunta la trabajadora de esta agencia que destaca además que las colas este año para algunas atracciones superan las dos horas.

Parque navideño Vilanatal de Óbidos (Portugal). / Municipio de Óbidos

Los precios también dan pistas sobre la demanda. Un paquete de dos noches para una familia con un niño, por ejemplo, ha rondado los 500-600 euros en el puente de diciembre, alojándose cerca del recinto navideño. “Hay quien prefiere quedarse en Óbidos aunque cueste un poco más. Otros alargan el viaje para visitar Lisboa y hacen Óbidos solo un día”, añade.

"Portugal se vende muchísimo"

Montserrat Rodríguez, de Wonder Travel, coincide en el perfil del viajero: “O parejas o familias con niños pequeños”. Asegura que el puente de la Constitución ha sido clave, con muchos pacenses acercándose a poblaciones costeras portuguesas. “Es un destino cada vez más conocido y más demandado. Portugal en general se vende muchísimo”, afirma.

Lisboa, explica, es otro de los grandes reclamos de la Navidad: “Está preciosa, aunque si hablamos de precio, ya no es el chollo de antes. Pero ofrece muchas opciones para viajar con críos o sin ellos”.

Niños usando la pista de hielo del parque navideño portugués. / Municipio de Óbidos

Rodríguez señala un fenómeno creciente: la anticipación extrema. En general, las reservas se cierran con meses de diferencia y los precios altos ya no frenan a nadie. “La gente está loca. Das precios bestiales y te dicen que sí, que entra dentro de lo previsto. En 32 años no había visto algo así”.

Erika y Montserrat en sus agencias de viaje (Badajoz). / Rebeca Porras

La demanda no solo es para viajes en coche o estancias largas. También crecen las excursiones en autocar. Miguel Ángel Trejo, de Zona Viaje, recuerda que el año pasado llevaron un grupo a Óbidos el 4 de enero por unos 29 euros por persona, incluyendo el autobús, el seguro y el guía. “Este año tenemos previsto sacar otra salida a finales de diciembre”, adelanta. Además, gestionan entradas de grupo para abaratar el acceso al parque navideño.

Una de las atracciones infantiles en Óbidos (Portugal). / Municipio de Óbidos

Con su estética medieval, sus calles iluminadas y la variedad de actividades, Óbidos se confirma así como uno de los destinos favoritos de los pacenses para sumergirse en la Navidad y, a juzgar por el ritmo de reservas, la tendencia no hará más que crecer.