Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz

La Junta de Extremadura desconoce cuándo podrá demoler las dependencias del estadio José Pache de Badajoz pese a celebrarse el juicio contra seis de sus okupas. Dos de ellos han sido procesados y cuatro más han conformado retirando el letrado de la Junta la denuncia contra ellos. La fecha para acometer los trabajos de demolición no está fijada porque, según ha podido saber este diario, hay nuevas personas habitando en estas instalaciones que no han sido enjuiciadas aún.

En la mañana de este miércoles, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badajoz había citado a varios de los okupas que han vivido en los últimos tiempos en las dependencias deportivas señaladas. En concreto, seis de ellos los llamados a declarar, tres de ellos han estado presentes en el palacio de justicia, en Ronda Norte, y una más ha comparecido vía telemática, ya que se encuentra en prisión.

El juicio

El juicio estaba señalado para que comenzara a las 9.55 de la mañana de este miércoles, pero su inicio se ha demorado más de media hora debido al número elevado de personas citadas y al de letrados que los representan. En torno a las 10.30 han entrado en una de las salas de vistas de estas instalaciones pacenses para dar comienzo un juicio que se había suspendido en marzo. Aquella sesión no se celebró por no tener abogados que representaran a los procesados y evitar así que se produjera indefensión para ellos.

Inicialmente, el número de citados era de diez personas aunque en marzo ya se archivó la denuncia hacia cuatro de ellos porque ya no residían en las instalaciones deportivas en el Cerro del Viento. Algo similar ha ocurrido en la sesión pública celebrada este miércoles.

El abogado que representa los intereses de la Junta de Extremadura, José Manuel Rodríguez, se ha reunido con los compañeros que defienden a los seis procesados para intentar llegar a una conformidad.

José Manuel Rodríguez, abogado de la Junta de Extremadura, en el palacio de justicia de Badajoz. / Santi García

Conformidades

Tres de ellos han asegurado que ya no habitan en el estadio deportivo y, por tanto, la Junta ha retirado la denuncia contra ellos. El tercero, representado por Nieves Mena Martín de Prado, ha llegado a un acuerdo. José Manuel Rodríguez ha señalado que se retiraba "la denuncia si abandona el lugar en 6 meses". Han trazado una "condición especial para él" porque tiene una serie de condicionantes.

Según ha indicado su otra letrada, Carmen Julia Verdasco, lleva viviendo en las mencionadas dependencias desde 2003 porque "su padre era el utillero del campo y vivían allí". De hecho, cuenta con el empadronamiento y allí están todos sus enseres: "Todas las fotografías familiares están en este lugar". El espacio en el que vive este varón es el que durante años fue su vivienda familiar y la habitaban los utilleros y guardeses del recinto.

Carmen Julia Verdasco, abogada, en la mañana de este miércoles en el palacio de justicia de Badajoz. / Santi García

De esta forma, el abogado del Ejecutivo Regional señala que "hay varios espacios en el estadio, hay tres edificios y el único que reúne unas condiciones mínimas de habitabilidad es donde reside él", ha dicho. Es por ello que dan un "margen de 6 meses" para que encuentre otro recurso habitacional y así abandonar el inmueble.

Los otros dos acusados del delito leve de usurpación que han estado presente han aseverado ante el magistrado que ya no residen en estas dependencias ubicadas junto al cementerio viejo de Badajoz. Tania Ruiz Casasaltas, de Cumbres Abogados y letrada de uno de ellos, ha informado que "vive desde hace tiempo en otro lugar, tiene contrato de alquiler y la solicitud de empadronamiento en su nuevo domicilio". Eso sí, ha reconocido que acude de manera puntual para visitar a personas que conoce y ayudarlos. Ante esta situación la Junta ha retirado la denuncia.

A la izquierda, Tania Ruiz Casasaltas, de Cumbres Abogados y letrada de uno de los okupas procesados en la mañana de este miércoles en Badajoz. / Santi García

La otra okupa que ha estado presente, que ha contado con la asistencia de Francisco Manuel Luengo, ha aseverado que "ya no vive allí", por lo que la Junta de Extremadura ha retirado también la denuncia existente contra ella.

Caso igual ha ocurrido con la cuarta okupa que ha prestado testificación en la mañana de este miércoles a través de videollamada. Ante su realidad actual, interna en un centro penitenciario, hace que la Junta haya retirado la denuncia al "no residir en el campo de fútbol" y con el compromiso de que no vuelva a residir en estas instalaciones.

Dos enjuiciados

Otro de los encausados que no ha acudido a la citación judicial mantiene una relación sentimental con la okupa que se encuentra presa. Este no ha acudido a la citación, como tampoco lo ha hecho otra de las personas que durante un tiempo vivió en el campo de fútbol. El letrado de la Junta no ha retirado la denuncia porque les "consta que uno de ellos está viviendo allí", ha explicado su decisión ante uno de ellos y ante la otra mujer porque "no ha comparecido".

La fiscal ha señalado que la causa se basa sobre una denuncia que puso en diciembre de 2023 la Junta de Extremadura porque los terrenos en los que habitan "carecen de todo tipo de condiciones de habitabilidad". Además, han indicado que en varias ocasiones el Ejecutivo Regional ha ofrecido "recursos habitacionales y se han rechazado".

Aquellos que han llegado a acuerdos con el abogado de la Junta han participado como testigos en el proceso. En el caso de la mujer, todos han coincidido en que ya no vive en las instalaciones deportivas y en el caso del hombre no han sabido decir si vive o no allí.

La fiscal ha pedido por una falta leve de usurpación la pena de 4 meses de multa, con la cantidad de 4 euros al día porque entienden que "las pruebas testificales avalan que viven allí, quedando acreditado que la mujer ha vivido de manera permanente" en el José Pache.

Por su parte, José Manuel Rodríguez se ha "adherido a las peticiones del ministerio público con la misma petición de pena y añadiendo que se recoja expresamente el abandono del recinto y la retirada de sus enseres".

Los dos abogados de la defensa han solicitado la absolución para quienes representan por el turno de oficio. Para ellos, no ha quedado acreditado que siguen viviendo en el lugar, "solo si en 2023 ocupaban o no las instalaciones y la Junta ha retirado las denuncias contra otros por ya no estar viviendo allí". A lo que su colega ha añadido para su representada que "no existe la intención de okupar" de nuevo el estadio.

La demolición del José Pache

La intención que tiene planteada la Junta de Extremadura es que como hay varias edificaciones en el recinto "los otros dos edificios -en los que no reside el hijo del utillero- se tienen que demoler porque son un riesgo y pueden caerse encima de ellos", ha señalado José Manuel Rodríguez.

Aunque de los seis citados en la jornada de hoy a declarar solo dos han continuado con el proceso y se desconoce si residen o no en el estadio, la realidad es que según ha podido conocer este diario hay una serie de personas distintas a las procesadas que viven en la actualidad allí, algo que impide la demolición. "La situación en el José Pache cambia, efectivamente es un espacio abierto y no podemos decir si ahora mismo hay personas porque la situación en cada momento va cambiando", afirma el abogado. De este modo, señala que "el derribo está más cerca pero no podemos decir cuando será".