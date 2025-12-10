Comienza en la plaza Alta
'Running’ solidario navideño en Badajoz a favor del Banco de Alimentos
Este jueves a partir de las 20.00 horas
De la mano de Fran Cano, Floren Encinas y el Club Maratón de Badajoz, la plaza Alta será el punto de partida de la actividad ‘El Running toma las calles por Navidad 2025’.
Se trata de una carrera a ritmo asequible donde todo aquel interesado podrá participar y «compartir zancadas» por las calles pacenses durante 7 kilómetros mientras luce su mejor ‘outfit’ navideño.
De nuevo, la actividad se realizará con un fin solidario. Durante la misma, los miembros del Club Maratón Badajoz llevarán a cabo una recogida de alimentos no perecederos a favor del Banco de Alimentos de Badajoz.
Desde la entidad, debido a la necesidad, solicitan que la mayor parte de la donación sea de legumbres y conservas de pescado.
La cita tendrá lugar este jueves a partir de las 20.00 horas.
