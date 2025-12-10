Siete nuevos taxis adaptados operarán en la provincia de Badajoz para prestar servicio a personas con movilidad reducida.

Tras la resolución de la diputación, enmarcada en la convocatoria de subvenciones que puso en marcha a propuesta de la asociación Apamex, contarán con eutotaxis Garbayuela, Cabeza del Buey, Fregenal de la Sierra, Villar del Rey y Carmonita, este último con dos vehículos, además de Badajoz, que también se ha beneficiado.

A través de un comunicado, Apamex recuerda que la propuesta que presentó en su día a la Diputación de Badajoz, centrada en la puesta en marcha de una convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de taxis para personas con movilidad reducida dirigida a todos los municipios de la provincia de Badajoz, se convirtió en realidad por parte de la institución provincial para reforzar e impulsar la accesibilidad, luchar contra la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural.

La acción quedó enmarcada en el Real Decreto 1544/2007, que fija en que al menos se garantice que el 5 por ciento de los taxis de los municipios estén adaptados, recogiendo la convocatoria que se podrían beneficiar de estas ayudas los titulares de licencias de taxi de todos los municipios de la provincia, incluidos los de más de 20.000 habitantes, siempre que cuenten con las autorizaciones administrativas de transporte vigente, argumentando que el llegar también a los municipios de más de 20.000 habitantes garantiza que desde estas localidades se pueda ofrecer el servicio en municipios limítrofes que no cuentan con vehículos adaptados.

Una vez resuelta la convocatoria en sus dos fases, son un total de siete los nuevos servicios de eurotaxis que contarán con "esta importante garantía de transporte normalizado". Concretamente los profesionales de Garbayuela,

Cabeza del Buey, Villar del Rey, Fregenal de la Sierra, Badajoz, y dos en Carmonita, con la salvedad de que podrán operar además de en estas localidades en otras de su ámbito comarcal que no cuenten con este servicio, tal y como recoge la normativa que regula este tipo de servicio.

Para Apamex, estás subvenciones dirigidas al sector del taxi no va tanto para beneficiar al sector, que también, sino fundamentalmente al conjunto de los ciudadanos que, por distintas circunstancias, necesitan tener un vehículo

adaptado por tener dificultades en su movilidad, de manera que se trata de "una convocatoria clave para provincias en las que el medio rural prioriza".

Además, destaca que los vehículos que actualmente se vienen comercializando para eurotaxis vienen con características "muy atrayentes" y el cliente no encuentra diferencia visible entre los vehículos adaptados y los que no lo son. Además, permiten que puedan desplazarse siete personas y si una utiliza silla de ruedas serían cinco ocupantes y el usuario de silla de ruedas.