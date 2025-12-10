Estas son las agrupaciones que participarán en el Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026

El Concurso de Murgas del Carnaval 2026 viene con sorpresas. Tras el cierre de plazos de inscripción y su posterior revisión, 22 son las agrupaciones que se subirán a las tablas del López de Ayala el próximo febrero.

Tras ver el listado de participantes, se confirman las bajas de Los Charramangueros, Dakipakasa y Pa 4 Días. Además, vuelven las murgas A Contragolpe y La Castafiore.

Como ya adelantó este diario, este año debutan Los Deskaraos -con germen de Los Charramangueros- y Los Rayanos -con antiguos componentes de los Espantaperros y varias caras de los 3W-.

Sin embargo, en el listado llama la atención el nombre de Los Cacos. Quizás al aficionado pacense no le suene, pero son una agrupación habitual en el Carnaval de Mérida. Se trata de una comparsa de Calamonte de más de una década de antigüedad.

Estas son las agrupaciones inscritas: