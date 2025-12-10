Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Badajoz 2026

Estas son las agrupaciones que participarán en el Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026

Por primera vez concursará un grupo de Calamonte

Tras el cierre de plazos de inscripción y su posterior revisión, 22 son las agrupaciones que se subirán a las tablas del López de Ayala el próximo febrero

Al Maridi en la Gran Final del Comba 2025. / Andrés Rodríguez

Al Maridi en la Gran Final del Comba 2025. / Andrés Rodríguez

Irene Rangel

Badajoz

El Concurso de Murgas del Carnaval 2026 viene con sorpresas. Tras el cierre de plazos de inscripción y su posterior revisión, 22 son las agrupaciones que se subirán a las tablas del López de Ayala el próximo febrero.

Tras ver el listado de participantes, se confirman las bajas de Los Charramangueros, Dakipakasa y Pa 4 Días. Además, vuelven las murgas A Contragolpe y La Castafiore.

Como ya adelantó este diario, este año debutan Los Deskaraos -con germen de Los Charramangueros- y Los Rayanos -con antiguos componentes de los Espantaperros y varias caras de los 3W-.

Sin embargo, en el listado llama la atención el nombre de Los Cacos. Quizás al aficionado pacense no le suene, pero son una agrupación habitual en el Carnaval de Mérida. Se trata de una comparsa de Calamonte de más de una década de antigüedad.

Estas son las agrupaciones inscritas:

  1. De Turuta Madre, Me metí en este marrón por comprarme un seat León
  2. Los Camballotas, Los Garabatos
  3. Los Rayanos, La compañía de María
  4. Los Deskaraos están puestos
  5. Sa Tersiao, Perdón si no me levanto
  6. Murguer Queen, Aquí no hay quien viva
  7. Marwan Chilliqui, Marwan salta la valla
  8. A Contragolpe, Gitano y de Badajó
  9. Los Mirinda
  10. Valentín, entrenador infantil -antiguos Rimas y Leyendas-
  11. Las Chimixurris
  12. Los Chungos, Il divo
  13. Yo no salgo, Nos retiramos por malos
  14. La Mascarada, Las del fresco
  15. Los Water Closet, Yo paso de Carnaval
  16. La Castafiore, Las joyas de la Castafiore
  17. Los Escusaos, Los Escusaos te dan mil vueltas
  18. Al Maridi
  19. Los Mini-Folk
  20. Los Cacos
  21. Los Lingartos, Los reformaos
  22. Se mace tarde, Qué tóxico eres

