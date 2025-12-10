El trío musical Índigo Jazz ofrece un concierto en Badajoz

El trío musical Índigo Jazz aterriza este jueves en el Hospital Centro Vivo de Badajoz para ofrecer un concierto gratuito a partir de las 20.00 horas.

Índigo Jazz es una de las bandas de referencia a nivel nacional en jazz clásico y swing, elegida tanto por los principales festivales de música de España como por eventos exclusivos de alto nivel.

Su trayectoria incluye actuaciones en el ‘Inverfest’ y han formado parte del programa de las fiestas patronales de grandes ciudades, como las de Vitoria y Murcia, y actuando en lugares emblemáticos como el Palacio del Infantado de Guadalajara, la Muralla de Ávila, el Castillo de Tiedra o en el Teatro Juan Bravo de Segovia, entre otros.

Además de su vertiente musical para conciertos, desarrollan una línea de proyectos escénicos multidisciplinares propios con espectáculos. Actualmente, la banda ha sido seleccionada para el Cuaderno de Música 2025 Redescena, un reconocimiento que avala su excelencia y proyección.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.