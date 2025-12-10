El Trofeo de Fútbol de Navidad incluirá por primera vez equipos femeninos

El próximo sábado 13 de diciembre, las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero acogerán la duodécima edición del Trofeo de Navidad de Fútbol Alevín, que este año vendrá acompañado por el primer Trofeo de Fútbol 11 Infantil Femenino.

El concejal de deportes, Juan Parejo, ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Badajoz una nueva entrega de esta competición que espera reunir a más de 200 niños y niñas para disfrutar de una jornada cargada de deporte.

El inicio de la competición tendrá lugar en torno a las 9.00 horas y concluirá sobre las 18.00, momento en el que se procederá a entregar los trofeos a los ganadores y un obsequio institucional a todos los clubes participantes.

En la modalidad masculina, equipos como Hispanolusa, Santa Isabel, Badajoz, Gévora, Puerta Palmas, San Roque, Don Bosco, Flecha Negra, Cerro de Reyes, Guadalupe o Sport Extremadura, además de los equipos pertenecientes a las Escuelas Deportivas Municipales, estarán presentes en la edición.

En la modalidad femenina por su parte, Badajoz, Puerta Palmas, FMD Zafra y Sport Extremadura jugarán por ver quién se proclama campeón de la primera edición.

Para acabar, Parejo animó a los asistentes a colaborar con el Banco de Alimentos, que tendrá un contenedor en las instalaciones para recaudar comida.