Voces de la cultura pacense lamentan la pérdida de Robe Iniesta

El fallecimiento de Robe Iniesta, fundador e imagen del grupo Extremoduro, ha conmocionado al mundo de la musica y la cultura en España. La marcha del cantante a los 63 años deja un vacío profundo también en su tierra, Extremadura. En Badajoz, distitnas voces de la cultura recuerdan su legado con admiración, respeto y dolor.

Fernando Utrera fue dueño de la ya clausulada Sala Mercantil en Badajoz. El clásico local era conocido por su amplia programación de conciertos. Cerró en junio de 2018. No obstante, no sería en su sala, pero Fernando logró junto a un socio traer a Extremoduro en el año 2004 al Viejo Vivero, en Badajoz. Una actuación que recordará para siempre. "Estuve con él en el camerino y estuvimos hablando... un tío muy agradable", cuenta. En aquel momento el grupo ya tenía una gran dimensión por lo que su sala "se había quedado pequeña". "Conversando de música, me dijo que se alegraba de que gente de toda España conociera el local" pues para él "era un reto tener una sala de este tipo en Badajoz", recuerda.

Varios años atrás, en los 80, Fernando conoció a Robe Iniesta en un bar de Plasencia. "Allí fue donde lo ví por primera vez, él estaba empezando en el mundo de la música", rememora. "Hice la mili en Plasencia y a veces íbamos a tomar algo a un bar de la zona, creo que era de su padre o de alguien de su familia. Él solía estar allí, aún no era famoso, estaba en sus inicios", aclara.

Willy López es periodista cultural y fue director del Teatro López de Ayala en Badajoz. Se considera de la "vieja escuela" del rock. Creció escuchando el casette de Extremoduro en el instituto, y aunque nunca pudo conseguir una entrevista con Robe, pudo verle en varias ocasiones y tuvo un encuentro con él durante uno de sus conciertos en Mérida'. "El es muy tímido a la hora de hablar. Los minutos que pude charlar con él, pude ver a una persona frágil pero que por dentro tenía una verdadera bomba", sostiene.

Medalla de Extremadura

"Le había visto años anteriores cuando le dieron la medalla de Extremadura con el gobierno de José Antonio Monago", comenta López. En ese discurso, Robe Iniesta manifestó "que faltaban salas en Extremadura para que la gente no se fuera de la región y actuara". Hace unas semanas Willy pudo entrevistar al grupo Sanguijuelas del Guadiana y le recordó aquello a los jóvenes. "Es cierto que gente como los Sanguijuelas han salido también en parte por lo que reivindicaba Robe Iniesta, tener espacios para tocar", asegura.

El Alcazaba Festival en 2022 fue la última actuación de Robe Iniesta con Extremoduro en la localidad pacense. Hoy, Extremadura lo despide con tristeza pero también con agredecimiento por lo que logró con su música y por la alta estima en la que siempre colocó a su región.