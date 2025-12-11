Otros 20 millones para eliminar el nenúfar del Guadiana en Badajoz: la CHG licita la segunda fase

Nuevo paso para el control del nenúfar mejicano en el Guadiana a su paso por Badajoz. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) acaba de licitar la segunda fase del proyecto de deslodado del río para atajar la presencia de esta planta invasora.

Los trabajos de la primera fase comenzaron a finales de octubre en Brazo Jamaco y se extenderán hasta el puente de la Autonomía. La segunda fase abarca desde este punto hasta la frontera con Portugal, con una inversión que supera los 20 millones de euros, que aporta el Ministerio de Transición con fondos europeos.

En esta segunda intervención la extracción de esta especie invasora se divide en tres tramos: desde el puente de la Autonomía hasta puente Real, desde el puente Real hasta el azud de la Granadilla y desde este punto hasta la frontera con Portugal, en la confluencia con el río Caya. La obra se prolongará durante 6 años.

De la primera fase, que durará 3 años, se encarga la empresa pública Tragsa (4,5 millones). Las tareas de la empresa adjudicataria de la segunda fase podrían solaparse con los de Tragsa, de manera que en algún momento del proceso podrá haber dos puntos en los que se esté actuando al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que al tratarse de una Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) se tiene que respetar la parada biológica por las especies que habitan en este espacio, por lo que las obras solo se puede acometer entre octubre y marzo.

Antes de que las máquinas llegasen al río, ha habido años de preparación hasta tomar la decisión de que el deslodado era la opción necesaria y posible para acabar con esta planta exótica. Para ello se requirió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un proyecto y la Confederación está con una campaña de divulgación, ‘Cambiamos el río para vivirlo’.

Previamente a estos trabajos, se han preparado las compuertas de los dos azudes, el de La Pesquera y el de La Granadilla. El objetivo es permeabilizarlos para que el agua pase y evitar que se acumulen los sedimentos, ricos en nutrientes, que han permitido la proliferación del nenúfar.

¿En qué consisten los trabajos?

Como ya se lleva haciendo, los trabajos consisten en la retirada selectiva de sedimentos y rizomas (la raíz del nenúfar) exclusivamente en las zonas donde se ha detectado la presencia del nenúfar mejicano, con el fin de evitar la alteración del lecho natural del río. Para ello se emplean técnicas combinadas de extracción manual y mecanizada, así como maquinaria especializada –como equipos anfibios y retroexcavadoras flotantes– que permiten operar incluso en periodos de lámina de agua elevada.

La CHG destaca que el proyecto incorpora un amplio conjunto de medidas ambientales destinadas a preservar el ecosistema. Entre ellas, el rescate y traslado de fauna ictiológica durante los vaciados controlados, el inventario y seguimiento de flora y fauna y el control de la calidad del agua, la implantación de sistemas de limpieza y desinfección para evitar la dispersión de especies invasoras, análisis de lodos y campañas de divulgación y educación ambiental. Asimismo, se desarrollará un plan de restauración ambiental, que incluye actuaciones de revegetación con especies autóctonas, la mejora de hábitats de avifauna e ictiofauna y el refuerzo de poblaciones de nenúfares autóctonos.